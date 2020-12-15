守護民眾食安健康　南檢召開食品安全查緝聯繫會議

▲台南地檢署為守護民眾健康及食品安全，在台南地檢署召開「2020年食品安全查緝聯繫會議」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南地檢署為守護民眾健康及食品安全，12月14日下午邀集台南市衛生局、台南地區警政、司法、消費者保護等權責機關，在台南地檢署召開「2020年食品安全查緝聯繫會議」。

這次會議由檢察官黃慶瑋及法務部調查局台南市調查處邱耀輝科長分別就違法動物用藥及中藥偽劣藥案件進行專題報告，並分享偵辦心得，台南市衛生局費偉鈴科長則藉此次會議，介紹國產豬肉認證標章及攤商若違法使用標章之相關罰責，與會者就相關議題討論熱烈。

由於年關將近，國人對豬肉等食品需求漸增，為降低民眾疑慮，台南地檢署檢察長葉淑文於會中表示，從近日獲得高度關注的美國豬肉進口臺灣問題，可知國人對食安及藥品安全日漸重視，期盼各權責單位能持續投入食藥安全工作，共同維護民眾健康及飲食用藥安全，而台南市衛生局長許以霖則表示會積極透過行政稽查，針對台南地區豬肉進口商及攤商實施肉品抽查，以避免攤商販賣名實不符的豬肉給消費者。

台南地檢署葉檢察長、台南市衛生局許局長及台南市警察局、台南市政府法制處消費者保護官、台南市調處等單位代表並藉由本次會議共同宣誓打擊違法豬肉攤商，持續查緝問題食品藥品案件，為全民健康把關，以維護民眾的權益及國人健康。

養顏美容、補充營養