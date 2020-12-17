重回S.H.E出道後首場演唱會　天后田馥甄19日台南開唱

▲華語天后之一的田馥甄，12月19日將在台南市政府永華中心西側廣場開唱。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

當今華語天后之一的田馥甄，12月19日再度降臨台南，預計以3首最新專輯的精彩作品，熱力引爆台南歌迷的熱情，事實上，S.H.E團體出道後的第1場演唱會活動就在台南市政府永華中心西側廣場。

自從出道後首次的演唱會迄今已經約18年，當年的Hebe是可愛、活潑的城市女孩，如今已蛻變為深情、溫柔的都會女子，成了以「田氏音樂」療癒粉絲的實力歌后，在這樣具有特別里程碑的時間點，再次來到台南開唱，別具一番意義。

黃偉哲市長表示，今年擴大辦理耶誕跨年系列活動，除了加碼加場次外，邀請的藝人除了幾乎囊括全台跨年晚會藝人名單外，外籍歌手也不缺席，因此系列活動一直高詢問度、人氣爆表，耶誕跨年系列中的「浪漫情歌演唱會」預計本週六晚間登場，預計將掀起另一波高潮，當天邀請了多達9組的知名藝人聯手呈現精彩的音樂饗宴，加上來自英國的美聲歌后Mary-Jess，陣容堅強，從晚間6時30分起輪番上台，並由田馥甄Hebe壓軸，這也是暌違11年後，台南鄉親可以再次親睹女神風采。

最受矚目的田馥甄，為台南縣市合併之後，首度來到跨年活動獻唱，表演的曲目，各方關注，歌單正敲定中，經台南市政府與經紀公司初步連繫，都是她第5張錄音室專輯裡的新作，第5張音樂專輯中的最催淚情歌，還有首度與小安老師聯手，以及讓人一聽就走心的系列作品，都可能是演唱的曲目，精彩可期。

除了壓軸的田馥甄之外，浪漫情歌演唱會活動當天，邀請的表演藝人，依照出場順序，分別有「勵齊女孩」、「？te懷特」、周予天、鄭心慈、蔣卓嘉、閻奕格、蔡旻佑、周興哲等，都是一時之選。

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