3車超市門口追撞「慘成藍莓夾心」　桃園妹神改編：請支援輸贏

▲疑似左車誤踩油門，導致連環撞！（圖／翻攝全聯消費經驗老實說）

網搜小組／劉維榛報導

煞車誤踩成油門？一名女網友驚呼，日前在路邊看到3台車追撞，其中藍車最慘烈，成了「藍莓夾心」，恰好車禍發生在全聯超市的路上，笑得原PO調侃「請支援輸贏！」引發千名網友噴笑。

桃園一名女網友在臉書公開社團《全聯消費經驗老實說》分享一起奇葩車禍，只見超市外頭的馬路上，有三輛車猛烈碰撞，藍車一秒變成夾心餅乾，且最前方白色逆向，車頭板金爆開，看了實在慘不忍睹。

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由於就在全聯超市的門口外，頓時，原PO想起一句洗腦的廣播詞「請支援收銀」，因此一秒改編成「請支援輸贏」，激似諧音又雙關，引發千名網友噴笑。

底下留言狂刷讚，「藍莓夾心？」「請支援拖吊車」、「搶買搶成這樣？」、「怎麼開的？搶停車比賽，這下買菜沒買到，修車費很慘」、「就是左側支援撞擊」、「這句比原版的還好笑」、「藍色那部得罪誰了」。

▲網友全看傻！（圖／翻攝全聯消費經驗老實說）



不過也有人質疑是「真假啦還是P圖的」，結果釣出當地人回應，「前幾天中壢往新屋路上看到，車還放那麼久喔」、「至少放兩天了吧，還沒人去處理」、「真的，中壢過嶺」。另有內行還原當時狀況，「小白車發現自己逆向，情急之下踩剎車，誤踩油門，加速衝撞藍色車，藍色車向後移，尾巴碰到小貨車的頭」。