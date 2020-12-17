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北市跨年晚會3階段交管　若受疫情影響「晚會改線上」不開放入場

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▲▼2018台北市跨年晚會。101跨年煙火,101煙火,2018101跨年煙火（圖／記者季相儒攝）

▲台北市2021跨年晚會即將登場，不過交通局表示，如果活動受疫情影響，跨年晚會將不開放民眾進場。（示意圖／ETtoday資料照）

記者袁茵／台北報導

距離2021年跨年晚會只剩下2周時間，台北市政府預計在12月31日於信義區舉辦「台北最High新年城2021跨年晚會」活動，當天將從晚間7點開始實施三階段交通管制，不過北市交通局提到，若活動受到疫情影響，跨年晚會將改為線上轉播，不開放民眾進場。

▲▼北市跨年舞台搭拆交通管制範圍圖 。（圖／台北市交通局提供）

▲北市跨年舞台搭拆交通管制範圍圖 。（圖／台北市交通局提供）

因應跨年晚會舞台搭拆及當日活動參觀人潮，自12月25日起進行交通管制：
舞台搭拆分三階段（2020年12月25日0時起，至2021年1月2日12時）。
（一） A階段（12月25日0時-12月26日0時）：市府路（松壽-松高）東側5車道封閉。
（二） B階段（12月26日0時-12月27日0時）：市府路（松壽-松高）東側5車道封閉、新仁愛路全線封閉。
（三)）C階段（12月27日0時-1月2日12時）：市府路（松壽-松高）及新仁愛路全線封閉。

不過，面對新冠肺炎防疫，北市交通局提及，若活動受疫情影響，跨年晚會將改為線上轉播不開放民眾進場，信義計畫區自12月31日18時實施四階段交通管制，第一階段自18時起管制市府路及新仁愛路，第二階段自19時起管制台北101大樓週邊落焰區，第三階段自22時起增加管制松壽路及信義路5段，警察局並依現場人車潮狀況擴大彈性管制，第四階段自23時起台北101大樓週邊人車禁止進出。

▲▼北市跨年疫備版交通管制圖。（圖／台北市交通局提供）

▲北市跨年疫備版交通管制圖。（圖／台北市交通局提供）

信義計畫區則於12月31日19時起，實施三階段交通管制警察局並將依現場車流狀況，彈性擴大管制。
（一）第一階段（12月31日19-20時）管制松仁路以西、信義路以北、基隆路與逸仙路以東及忠孝東路以南所圍區域，車輛只出不進。
（二）第二階段（12月31日20-22時）除第一階段管制範圍，並納入逸仙路（忠孝東-仁愛）及仁愛路（光復南-逸仙），禁止車輛進出。
（三）第三階段（12月31日22時-1月1日3時）管制忠孝東路5段236巷、松德路168巷、松德路、信義路（松德-松仁、莊敬-基隆、基隆-光復南路北側慢車道）、松仁路、莊敬路、光復南路（忠孝東-仁愛）及忠孝東路（光復南-松信）所圍區域，禁止車輛進出。

▲▼北市跨年信義計畫區交通管制範圍圖。（圖／台北市交通局提供）

▲北市跨年信義計畫區交通管制範圍圖。（圖／台北市交通局提供）

至於管制區內的停車管制部分，路邊汽機車停車格於12月31日17時起禁止停車，黃線於12月31日17時起至1月1日3時止禁止臨停，停車場12月31日19時起只出不進、20時起全面管制進出；公車集結區禁止臨時停車路段，包括光復南路（基隆-文昌）東側、仁愛路（延吉-敦化南）北側慢車道、基隆路2段（文昌-光復南）西側、松德路（虎林-信義）西側。

市府轉運站自12月31日19時30分起車輛管制禁止進入，旅客須至管制區外的替代站位搭車。市府轉運站地下連通道（自12月31日21時起）、微風信義地下連通道（自12月31日22時起）、台北101/世貿捷運站地下連通道（自12月31日22時起）關閉。

▲▼北市跨年散場專車示意圖。（圖／台北市交通局提供）

▲北市跨年散場專車示意圖。（圖／台北市交通局提供）

散場接駁車3線營運至1月1日1時30分止，路線、目的地及搭乘點為：
（一）1號線（往捷運忠孝新生站）：於仁愛路（延吉-敦化南）北側慢車道搭乘。
（二）2號線（往捷運公館站）：於基隆路2段（文昌-光復南）搭乘。
（三）3號線（往木柵、景美地區）：於松德路西側（虎林-信義）搭乘。

由於跨年活動人潮眾多，考量人潮安全，管制區域內禁止騎乘自行車；YouBike租借站也配合活動分階段管制。
（一）12月31日17時起，信義計畫區周邊13站暫停營運。
（二）12月31日19時起，含前述13站，增加捷運市政府站（3號出口）只還不借、台北市災害應變中心、象山公園、捷運信義安和站（4號出口）、基隆光復路口、仁愛延吉街口、三興公園及捷運信義安和（1號出口）等8個站，計21個站暫停營運。
（三）管制期間導引停車場站為松山家商、富台公園、龍門廣場、捷運大安站、台北醫學大學，共5站。
（四）1月1日3時起，前述暫停營運21站恢復正常營運。

交通局特別呼籲，參與跨年活動的民眾，提前出門並搭乘大眾運輸，以避免塞車；另為維散場時人潮安全，管制範圍內於管制時段禁止停車及車輛通行，警察局也將加強執法，請民眾務必遵守相關指引及管制措施。

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▼北市跨年YouBike營運管制圖。（圖／台北市交通局提供）

▲▼北市跨年YouBike營運管制圖。（圖／台北市交通局提供）

▼北市跨年疏導動線及範圍示意圖。（圖／台北市交通局提供）

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