嗆賣別人虛寶「卡單退2000元」　他惹到月入40萬老闆下場出爐

記者黃翊婷／綜合報導

台中謝姓男子不滿郭姓老闆沒有依照約定給付薪資，氣得傳送LINE訊息威脅要賣掉客戶遊戲帳號內的虛擬寶物，沒想到反遭控告恐嚇，刑事方面被判拘役15日，得易科罰金1萬5000元，民事方面也遭提告求償20萬元。台中地院法官考量到兩人月收入相差約13倍，最終判謝男應賠償1萬元較為適當，全案確定。

▲謝男威脅老闆要賣掉客戶的遊戲虛寶。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關）

郭姓老闆在判決書中主張，謝男2018年9月7日深夜11時許突然傳送LINE訊息，「這單，我卡在上面，你不處理，退2000元，我一樣把奧義（虛寶）賣掉」，威脅要把客戶遊戲帳號內的虛擬寶物賣掉，並以此加害他所管領的財產，讓他心生畏懼，因此決定提告求償20萬元。

對此，謝男反駁，當初簽約時說好郭男要按時給付薪資，他才願意幫忙保密，既然沒有收到錢，當然就沒有繼續保密的必要，傳送上述訊息是為求自保，況且一口氣求償20萬元已經超過他能負擔的範圍，希望法官能斟酌裁減賠償金額。

刑事部分，謝男已經被法院依恐嚇危害安全罪判處拘役15日，得易科罰金1萬5000元確定。民事部分，台中地院法官認為，縱使謝男想要討回拖欠的薪資，也應該理性追討，威脅賣掉客戶的虛寶，會對郭男造成名譽及信用方面的損害，他自然得負起侵權行為損害賠償責任。

法官接著指出，郭男是自己開公司當老闆，月收入40萬元，謝男則從事服務業，月收入僅3萬元，考量到雙方的經濟狀況、社會地位、侵害程度等因素，最終判謝男應賠償1萬元較為適當，全案確定。