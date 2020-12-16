台中大善人「斗內詐騙集團」賠7豪宅、藍寶堅尼抵罪　法官仍重判

記者黃翊婷／綜合報導

朱姓男子因為捐出名下一輛勞斯萊斯的理賠金賑災，而被封為「台中大善人」，沒想到後來卻被揪出涉及跨國詐欺案，一度掀起各界熱議。當時同樣被檢警列為「詐騙集團藏鏡人」之一的黃姓同夥，日前被台中地院法官依發起犯罪組織等罪判處5年有期徒刑，執行前還得到勞動場所強制工作3年。

▲黃男遭遣返回台的畫面。（圖／記者邱中岳翻攝）

據了解，台中地檢署經過2年偵辦，終於在今年6月查出由110名台灣人組成的跨國詐騙集團幕後藏鏡人，其中一人就是有「台中大善人」之稱的朱姓紅酒商，他曾擁有兩輛勞斯萊斯，2017年間屬下駕駛其中一輛「幻影」出車禍，因此登上媒體版面，後來莫蘭蒂颱風重創台灣，他的另一輛愛車在風災中受損，卻選擇捐出理賠金協助賑災，這才被大眾視為善人。

然而，檢方調查，2017年從拉脫維亞押解回來的余姓詐騙集團成員供出幕後金主就是朱男，另外還有一名黃姓幕後藏鏡人，沒想到朱男得知這件事後，竟然派手下到看守所警告他「出獄小心」。大善人瞬間變成詐騙集團金主，一度掀起社會各界熱議。

▲朱男曾因勞斯萊斯被屬下撞壞而登上媒體版面。（圖／翻攝照片）

至於另一名被逮的黃姓同夥，判決書中提到，他與朱男等人在2017年間於拉脫維亞設立3間機房，由成員假扮成公家機關人員，分別對大陸、香港、澳門等地的民眾進行電話詐騙，不法獲利超過3億元，後來被治安單位查獲，110名成員被分批押解回台，他則逃往菲律賓躲藏，直到2019年1月間才返台企圖湮滅證據，再逃回菲律賓，同年5月因為遭到通緝，持假護照想逃到他處躲藏，才被菲律賓警方查獲並遣返回台。

雖然黃男名下7間豪宅、藍寶堅尼愛車陸續遭到扣押、拍賣，但還是不夠抵掉犯罪所得。台中地院合議庭認為，他涉犯發起犯罪組織罪、詐欺取財罪以及洗錢罪，依法判處有期徒刑5年，在入獄執行前，還要前往勞動場所強制工作3年，全案仍可上訴。