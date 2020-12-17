美婦冒名詐「失業救濟金」得手1420萬！　加州恐有568億被盜領

▲美國加州民眾申請失業救濟金。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合外電報導

美國新冠肺炎疫情嚴峻，許多民眾因此失去工作，失業率更曾在4月飆升至14.7％，政府緊急推出各種失業救濟補助。加州一名女子卻上網購買至少8個「假身分」，盜領至少50萬美元（約台幣1420萬元）的失業救濟金；銀行也表示，該州的總盜領金額恐高達20億美元（約台幣568億元）。

根據《路透社》報導，美國南加州河濱郡（Riverside County）32歲女子卡拉（Cara Marie Kirk-Connell）9月開車接受臨檢時，被警方發現她的車內有8張印有他人姓名的「政府福利金簽帳卡」而遭到逮捕。

卡拉供稱，她利用暗網購買假身分，並到各地就業發展局（EDD）申請失業救濟；從5月至今已從核發下來的救濟金簽帳卡內，盜領至少53萬美元，並已花掉其中27萬美元（約台幣767萬元）。警方表示，她被逮前一天才又領了1000多美元，現在她可能會面臨最高10年的有期徒刑。

加州是美國疫情最嚴重的地方之一，許多居民也因此失業，同時該州的就業發展局更面臨「假申請」激增的問題。美國銀行（Bank of America）和加州州政府簽署救濟金簽帳卡，一名銀行職員表示，該州冒領的總額恐高達20億美元。

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