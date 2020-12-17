打輝瑞疫苗10分鐘「全身起疹」大過敏　美1人急送加護病房內幕曝光

▲美國輝瑞疫苗開打後於16日發生第一起過敏案例，為一名無過敏史的女性醫護人員。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

阿拉斯加一名「無過敏史」的醫護人員16日稍早傳出，在注射了輝瑞（Pfizer）新冠疫苗之後，不到10分鐘就全身大過敏，出現臉部潮紅、呼吸急促、起紅疹等症狀，被轉送到重症加護病房，經過一個晚上的治療後病情才趨穩，預計將於17日出院。

綜合《紐約時報》、CNN報導，美國阿拉斯加州巴特列地區醫院（Bartlett Regional Hospital）為一名女性醫護人員接種輝瑞疫苗不到10分鐘後，臉部、身體軀幹開始起紅疹、面部潮紅、呼吸急促、心跳加速，被判斷為嚴重過敏症狀，轉移至重症加護病房治療。有專家認定，此過敏症狀「可能危及性命」，希望主管機關能確保嚴密監控施打後的過敏反應。

阿拉斯加公衛部門聲明指出，這名女性醫護為中年人，出現的過敏症狀與上周英國2位醫護人員類似，不同的是，她先前並沒有過敏史。據了解，英國2名醫護人員現已康復，這名阿拉斯加婦女經過一個晚上的治療後，病況回穩至幾乎康復，預計17日稍晚可以出院。

巴特列地區醫院急診科主任瓊斯（Lindy Jones）表示，確認了過敏反應後，即為她施以腎上腺素與抗組織胺藥，症狀雖稍有緩和，但沒多久又再度出現，因此再施打另一劑腎上腺素與類固醇。美國疾病防控中心（CDC）傳染病副主任巴特勒（Jay Butler）表示，這是目前美國唯一一起對疫苗產生過敏反應的案例。依少數州公布的疫苗接種數據粗估，現在應有數千名美國人已經施打。

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