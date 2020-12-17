電郵門再爆料！　杭特與中國華信能源CEO合資...要求匯1千萬美元

▲拜登次子杭特。（圖／路透）

實習記者湯子暘／編譯

拜登次子杭特（Hunter Biden）才坦承遭檢方調查稅務情況，又被《紐約郵報》爆出與中資密切關係，在2017年6月18日的一封電子郵件中，向中國華信能源（CEFC China Energy）的董事長葉簡明要求，儘快匯1000萬美元（約新台幣2800萬），以合資成立華鷹控股（SinoHawk Holdings）。

杭特過去的商業夥伴鮑布林斯基（Tony Bobulinski），也是華鷹原本預定的CEO，在今年十月曾公開相關900多份文件，爆料拜登父子與中國政商關係密切，指出杭特背後的"BIG GUY"就是拜登本人，持有相當大的股份。

而華信能源公司的執行長葉簡明更是要角，是杭特在生意上的重要合夥人。華信能源是中國最大的民營能源公司，背後也與共產黨密不可分，於2002年由葉簡明創立，背底裡被稱為「中共在能源領域裡的華為」。

▲拜登與次子杭特一同開心慶祝當選總統。（圖／路透）

杭特在信中寫道，「親愛的葉董事長，希望你收信時一切安好。我很遺憾，錯過了你上一次訪美的機會。請收下拜登全家和我的夥伴的最高的祝福。如你所知，在我們前次見面時已達成共識，建立華鷹控股（SinoHawk Holdings），我也期待能夠將鮑布林斯基先生介紹給您。他是吉利爾（James Gilliar，國際諮詢公司J2cR代表）與拜登家族的摯友，也將擔任華鷹控股的CEO。」

華鷹控股（SinoHawk Holdings）涉及世界各地的潛在可投資項目，甚至有「關鍵國內聯絡人」紐約州長庫默（Andrew Cuomo），以利在各地推展投資工作，包括基礎建設、能源、金融等。

杭特當時希望葉簡明能盡快匯款1000萬美元，但隨後卻再沒有收到來自葉簡明的金源與消息。事實上，葉簡明於2018年被中國當局拘留後神秘失蹤，而華鷹控股也因缺乏資金而只能解散，華信能源也在今年宣告破產。

中國人大國關學院副院長翟東升提到，中共在美國權力高層「有人照顧」，也暗指拜登與華爾街和中國關係不淺，「所以大家看到嗎？拜登的兒子被川普說，『你在全球有基金公司』。發現沒有？誰幫他建的基金公司？明白了嗎？這裡邊都有買賣。」