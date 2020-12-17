輝瑞新冠疫苗爆儲藏不當！「負80℃急凍」回收2千劑　產線出問題

▲美國本周已開始分發第一批新冠疫苗，預計將會先給前線醫護人員、療養院和政府官員接種。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

美國總統當選人拜登下周將接種新冠疫苗，但如今輝瑞疫苗卻爆出儲藏問題。路透社報導，在加州儲放的新冠疫苗中，至少有2個托盤（大約2000劑）的疫苗存放在攝氏零下80度的低溫環境中，超過標準規定的零下70度。目前官員們已啟動調查，釐清過度低溫是否會造成疫苗失效或出現安全問題。

這批疫苗原定送往阿拉巴馬州，但運送過程出現問題，暫緩送至各大醫院。陸軍將軍佩納（Gustave Perna）指出，溫度在運輸途中一度跌到攝氏零下92度，當下立即進行回收，已經與FDA、CDC和輝瑞聯絡，確認是否有安全疑慮。

衛生專家蘭德（Karen Landers）表示，「阿拉巴馬州公共衛生部已經收到消息，有2個托盤的劑量因為儲藏溫度問題，沒有送往原定的15家醫院，但已有全新疫苗在路上，疫苗接種計畫不會延誤。」

▲莫德納預計將於本週五獲得批准，即可投入接種計畫，且無需冷鏈技術來儲藏和運輸。（圖／路透）



只不過，輝瑞生產線也出現問題。合夥的德國醫藥公司BioNTech執行長沙欣（Ugur Sahin）透露，一開始設定的「2020年1億劑」目標已被減半，因原料供應鏈發生問題。

對此，輝瑞官方尚未回應，但執行長布爾拉（Albert Bourla）已向《CNBC》透露，正要求美國政府透過《國防生產法》，來暫緩某些關鍵原料的供應限制，但沒有透露過多的細節。

美國政府已於本周開始進行輝瑞疫苗分發，等到周五莫德納疫苗取得批准後，又會有一批590萬劑的疫苗投入，當局目前已與輝瑞和莫德納簽訂合同，在明年上半年取得3億劑新冠疫苗。

▲美東遭遇近年來最強暴風雪，整個紐約市被大雪籠罩。（圖／路透）



此外，美國東岸本周遭遇強烈冷氣團的襲擊，也讓新冠疫苗的運輸遭遇阻礙，路面嚴重積雪與結冰，從維吉尼亞州到麻薩諸塞州都籠罩在暴風雪中，單日累計降雪量達60公分，是近年來威力最強的一場暴風雪，影響超過500萬人的生活。

地方官員表示，聯邦快遞公司與其他物流公司有意識到這個問題，正在加緊制定本周的「疫苗運輸應急計畫」，針對美國東北部暴風雪警報採取應對措施。

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