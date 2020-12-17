架構台南大北門地區緊急醫療安全網　大北門地區民眾有福了！

▲台南市消防局及衛生局，協同奇美醫學中心、柳營奇美醫院、佳里奇美醫院，針對急性心肌梗塞病人，辦理大北門區急性冠心症品質提升計畫演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局及衛生局，協同奇美醫學中心、柳營奇美醫院、佳里奇美醫院，針對急性心肌梗塞病人，在佳里奇美醫院辦理大北門區急性冠心症品質提升計畫演練，市長黃偉哲特別出席演練記者會，見證這場跨局處合作、區域聯防、公私協力，提升台南市緊急醫療品質的活動。

台南市長黃偉哲表示，一個好的醫療網絡要包含院前及院後，每一個環節多為市民朋友著想一點，整個城市就會更安全。尤其大北門地區幅員遼闊，醫療資源相對不足，但是透過消防局、衛生局及佳里奇美醫院的合作，進一步地整合奇美醫療體系跨科部的資源，為大北門地區築起一張安全的緊急醫療網。

12月17日的急性冠心症品質提升計畫演練，是模擬疑似急性心肌梗塞民眾伴隨生命徵象不穩定，經由消防救護人員以到院前12導程心電圖機進行檢查，並經佳里奇美醫院急診室判讀確診後，送至佳里奇美醫院展開必要的初步急救處置，並同步從院外啟動奇美醫療體系（奇美醫學中心或柳營奇美醫院）的心導管室團隊，並由消防局119救護車原車後送，透過無縫接軌的流程演練，可大幅度地縮短接受緊急心導管打通阻塞血管時間，為民眾爭取分秒必爭的心肌梗塞搶救時間。

台南市消防局局長李明峯指出，到院前緊急救護工作首重於降低重症所造成的死亡與失能風險，也是守護市民遭遇緊急傷病的第一道防線，2020年截至11月底已經執行了886件12導程監測案件，成功挽救了74條寶貴的性命。大北門區急性冠心症品質提升計畫是因為黃偉哲市長對偏鄉醫療的重視、衛生局及奇美醫療體系的支持才能促成，而消防局也會秉持「做得更好，過得更好」的精神，繼續守護市民的生命安全。

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