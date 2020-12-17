　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

架構台南大北門地區緊急醫療安全網　大北門地區民眾有福了！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市消防局及衛生局，協同奇美醫學中心、柳營奇美醫院、佳里奇美醫院，針對急性心肌梗塞病人，辦理大北門區急性冠心症品質提升計畫演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局及衛生局，協同奇美醫學中心、柳營奇美醫院、佳里奇美醫院，針對急性心肌梗塞病人，辦理大北門區急性冠心症品質提升計畫演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局及衛生局，協同奇美醫學中心、柳營奇美醫院、佳里奇美醫院，針對急性心肌梗塞病人，在佳里奇美醫院辦理大北門區急性冠心症品質提升計畫演練，市長黃偉哲特別出席演練記者會，見證這場跨局處合作、區域聯防、公私協力，提升台南市緊急醫療品質的活動。

▲台南市消防局及衛生局，協同奇美醫學中心、柳營奇美醫院、佳里奇美醫院，針對急性心肌梗塞病人，辦理大北門區急性冠心症品質提升計畫演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，一個好的醫療網絡要包含院前及院後，每一個環節多為市民朋友著想一點，整個城市就會更安全。尤其大北門地區幅員遼闊，醫療資源相對不足，但是透過消防局、衛生局及佳里奇美醫院的合作，進一步地整合奇美醫療體系跨科部的資源，為大北門地區築起一張安全的緊急醫療網。

▲台南市消防局及衛生局，協同奇美醫學中心、柳營奇美醫院、佳里奇美醫院，針對急性心肌梗塞病人，辦理大北門區急性冠心症品質提升計畫演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

12月17日的急性冠心症品質提升計畫演練，是模擬疑似急性心肌梗塞民眾伴隨生命徵象不穩定，經由消防救護人員以到院前12導程心電圖機進行檢查，並經佳里奇美醫院急診室判讀確診後，送至佳里奇美醫院展開必要的初步急救處置，並同步從院外啟動奇美醫療體系（奇美醫學中心或柳營奇美醫院）的心導管室團隊，並由消防局119救護車原車後送，透過無縫接軌的流程演練，可大幅度地縮短接受緊急心導管打通阻塞血管時間，為民眾爭取分秒必爭的心肌梗塞搶救時間。

▲台南市消防局及衛生局，協同奇美醫學中心、柳營奇美醫院、佳里奇美醫院，針對急性心肌梗塞病人，辦理大北門區急性冠心症品質提升計畫演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局及衛生局，協同奇美醫學中心、柳營奇美醫院、佳里奇美醫院，針對急性心肌梗塞病人，辦理大北門區急性冠心症品質提升計畫演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局局長李明峯指出，到院前緊急救護工作首重於降低重症所造成的死亡與失能風險，也是守護市民遭遇緊急傷病的第一道防線，2020年截至11月底已經執行了886件12導程監測案件，成功挽救了74條寶貴的性命。大北門區急性冠心症品質提升計畫是因為黃偉哲市長對偏鄉醫療的重視、衛生局及奇美醫療體系的支持才能促成，而消防局也會秉持「做得更好，過得更好」的精神，繼續守護市民的生命安全。

圖案可愛、瓶身顏色與角色相呼應

ET快訊
職籃球星不雅片再延燒　刑事局：受害者超過2人
一堆人找到就平分50萬！　律師曝「懸賞廣告」3種結果
阿嬤推娃娃車過馬路　7月大孫女遭撞噴飛8公尺
大學情侶存錢吃火鍋界LV「橘色」　女友褲管掉出老鼠嚇哭
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

雙流沿山吊橋即日起重新開放　提供安全往瀑布最佳動線

縣市首長執政兩週年系列民調　黃偉哲施政滿意度達78％

嘉義市國際管樂節18日登場　踩街54團隊...破紀錄規模最大

架構台南大北門地區緊急醫療安全網　大北門地區民眾有福了！

冬季是禽流感好發時期　屏縣府籲養禽業者落實安全防範工作

屏檢法醫相驗解剖中心揭牌啟用　創司法服務品質三贏局面

桃園三農會獲農業金融獎　全市農漁會存款總額達1,149餘億

桃園市立美術館動工　斥資34億打造文化新地標青埔旅遊新亮點

2020靈鷲山水陸空法會送聖　侯友宜親臨供燈為民祈福

不畏疫情！新北農漁業表現亮眼　侯友宜表揚優秀農漁會及農漁民

找到了！邱男中橫失蹤41天生還　谷關山洞內尋獲身體虛弱急送醫

搭公車「有口罩不戴」被帶下車　眼鏡男髒話辱警還想閃：我回家

鄧紫棋狂飆《Bad Romance》10段高音！　林俊傑親回「Easy」…被當酸民狠譙ＸＤ

調皮鸚鵡寶偷開窗出去玩整晚！隔天掛彩認路飛回家媽緊抱痛哭

調皮兒體驗「卡丁車」高速狂飆　媽崩潰尖叫求下車：飲水機我買

白家綺3月卸貨「雙魚女寶寶」　笑回：我不會讓她討人厭的！

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

郭彥均沒有信用卡「每月花不到1.5萬」　終於「辦卡」興奮：做人不用再那麼孬了！

國中兒偷買1萬球鞋「同學穿的2萬」　侯昌明怒變臉：你有什麼資格

台北2人參加婚禮包3千6很失禮？　 網點1關鍵：不是常識嗎

雙流沿山吊橋即日起重新開放　提供安全往瀑布最佳動線

縣市首長執政兩週年系列民調　黃偉哲施政滿意度達78％

嘉義市國際管樂節18日登場　踩街54團隊...破紀錄規模最大

架構台南大北門地區緊急醫療安全網　大北門地區民眾有福了！

冬季是禽流感好發時期　屏縣府籲養禽業者落實安全防範工作

屏檢法醫相驗解剖中心揭牌啟用　創司法服務品質三贏局面

桃園三農會獲農業金融獎　全市農漁會存款總額達1,149餘億

桃園市立美術館動工　斥資34億打造文化新地標青埔旅遊新亮點

2020靈鷲山水陸空法會送聖　侯友宜親臨供燈為民祈福

不畏疫情！新北農漁業表現亮眼　侯友宜表揚優秀農漁會及農漁民

台灣被列匯率操縱觀察名單　央行副總裁：將跟美財部溝通標準有爭議

嫦娥五號順利著陸內蒙　驚見「草原神秘客」搶鏡

莫斯科芭蕾舞團「取消所有演出」！主辦：退票退款沒有截止期限

雲端最前線／聖誕跨年怎麼玩？北北桃情報一次掌握！

吸金近200億！「心靈導師」黃圓映重判　重判10年定讞

1/1壽星只要1元！元旦連假爽玩義大世界　生日有1門票下殺110元

傳俄芭蕾舞團再增確診　柯文哲「平常心就好」：咬緊牙關撐半年

瑞幸咖啡與美證交會達成和解　就假財報事件支付50.6億元罰款

富邦悍將首波洋投戰力公布　續留左投邦威

俄國芭蕾舞團再增確診者！陳時中宣布所有演出取消

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

地方熱門新聞

夜市買水果3包450傻眼！員工戰在地人

曾文水庫清淤無償提供民眾申請使用

2024「侯朱配」？朱立倫：不要見縫插針

3歲童到國中校園玩　轉眼不見快急死阿嬤

即／中油林園廠冒黑煙　最重罰500萬

南檢偵辦議員涉詐領助理費　8萬交保

新北農漁業　侯友宜嘉勉優秀農漁民

桃園市立美術館動工　青埔旅遊新亮點

桃園農漁會存款總額1,149餘億

NCC通過台南等7有線電視110年收費

嘉義聞人洪鴻彬過世　網紅「小商人」發文悼念

2020桃園聖誕山城紅花節　滿滿埃及風

縣市首長執政兩週年黃偉哲滿意度達78％

柴油車汰換補助延長　最高補助65萬元

更多熱門

相關新聞

台南阿嬤帶7月大孫女過馬路　嬰兒車遭撞飛8米

台南阿嬤帶7月大孫女過馬路　嬰兒車遭撞飛8米

62歲錢姓婦人15日上午8時15分許，推著嬰兒車載7個月大孫女，在六甲區中華路與七甲街路口欲穿越道路時，被對向沿七甲街東向西行駛、由37歲羅姓女子所駕自小客車撞上，嬰兒車噴飛7、8公尺，幸好錢婦及孫女均受輕傷，送醫無大礙，肇事責任尚待警方調查釐清中。

基礎建設投入逾650億擘劃科技城

基礎建設投入逾650億擘劃科技城

台南警酒駕騎車追撞自小客　被記大過調職

台南警酒駕騎車追撞自小客　被記大過調職

遭撞護理師病況不佳　黃偉哲探視：4天抓86酒駕

遭撞護理師病況不佳　黃偉哲探視：4天抓86酒駕

台南這三單位獲國家人才發展獎

台南這三單位獲國家人才發展獎

關鍵字：

台南大北門緊急醫療安全網

讀者迴響

熱門新聞

婚宴包3600元是低標？　網點1關鍵判斷

12名隊友舉手要他退出　男團成員認遭霸凌

蔡依林「挺孕肚」無預警報喜！　點開第1秒...粉絲全嚇瘋：太震撼

年輕人不願意買Gogoro官方回應了

國小生留絕望手寫信跳樓：我活得太累了！

國二兒偷買1萬球鞋　侯昌明怒了

歐陽娜娜拿別人東西沒問！陸網怒開砲

韓瑜驚見活春宮崩潰！尪舌吻親家洗鴛鴦浴

小賈斯汀真的追蹤「台正妹網紅」！

中橫獵人背景曝　驚嘆：換我7天就倒

鋼琴女神蹲下「內褲全露」惹議！　怒嗆：吵死

三房兩廳租8000　朋友嫌：早知道不租了

死黨性侵22歲女友　竟塞3000元強行和解

梁佑南氣炸推人！愛女敗光20萬股票

新竹邱男中橫失蹤41天還原！　想撿幾萬塊摔下30樓爆瘦

更多

最夯影音

更多
找到了！邱男中橫失蹤41天生還　谷關山洞內尋獲身體虛弱急送醫

找到了！邱男中橫失蹤41天生還　谷關山洞內尋獲身體虛弱急送醫
搭公車「有口罩不戴」被帶下車　眼鏡男髒話辱警還想閃：我回家

搭公車「有口罩不戴」被帶下車　眼鏡男髒話辱警還想閃：我回家

鄧紫棋狂飆《Bad Romance》10段高音！　林俊傑親回「Easy」…被當酸民狠譙ＸＤ

鄧紫棋狂飆《Bad Romance》10段高音！　林俊傑親回「Easy」…被當酸民狠譙ＸＤ

調皮鸚鵡寶偷開窗出去玩整晚！隔天掛彩認路飛回家媽緊抱痛哭

調皮鸚鵡寶偷開窗出去玩整晚！隔天掛彩認路飛回家媽緊抱痛哭

調皮兒體驗「卡丁車」高速狂飆　媽崩潰尖叫求下車：飲水機我買

調皮兒體驗「卡丁車」高速狂飆　媽崩潰尖叫求下車：飲水機我買

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面