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社會 社會焦點 保障人權

台南阿嬤帶7月大孫女過馬路　嬰兒車遭撞飛8米！路口無穿越道線

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記者林悅／台南報導

62歲錢姓婦人15日上午8時15分許，推著嬰兒車載7個月大孫女，在六甲區中華路與七甲街路口欲穿越道路時，被對向沿七甲街東向西行駛、由37歲羅姓女子所駕自小客車撞上，嬰兒車噴飛7、8公尺，幸好錢婦及孫女均受輕傷，送醫無大礙，肇事責任尚待警方調查釐清中。

▲錢姓婦人推著嬰兒車載7個月大女嬰，在六甲區中華路與七甲街路口，欲穿越道路時，被羅姓女子所駕自小客車擦撞，錢姓婦人及女嬰均受輕傷送醫，均無大礙。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲錢姓婦人推著嬰兒車載7個月大女嬰，在六甲區中華路與七甲街路口，欲穿越道路時，被羅姓女子所駕自小客車撞飛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲▼台南阿嬤帶7月大孫女過馬路被撞飛。（圖／記者林悅翻攝）

▲▼台南阿嬤帶7月大孫女過馬路被撞飛。（圖／記者林悅翻攝）

▲▼台南阿嬤帶7月大孫女過馬路被撞飛。（圖／記者林悅翻攝）

麻豆分局警方指出，行人穿越馬路時，除了注意左右方來車外，應行走於行人穿越道線上，保障自身安全，若路口有設置紅綠燈號誌，就應該依照紅綠燈號誌指示行走，另駕駛人行駛至路口時應注意車前狀況，減速慢行。本起事故路口，因無劃設行人穿越道線，麻豆警分局已函文台南市政府交通局建議辦理會勘劃設。

▲錢姓婦人推著嬰兒車載7個月大女嬰，在六甲區中華路與七甲街路口，欲穿越道路時，被羅姓女子所駕自小客車擦撞，錢姓婦人及女嬰均受輕傷送醫，均無大礙。（圖／記者林悅翻攝，下同）

麻豆警方於12月15日起至17日止執行路口安全大執法，取締闖紅燈、未戴安全帽、未依規定兩段式左轉、酒後駕車等各項交通違規總計74件，將持續針對行人未依規定穿越馬路及汽、機車駕駛不禮讓行人等違規將持續加強取締。

▲錢姓婦人推著嬰兒車載7個月大女嬰，在六甲區中華路與七甲街路口，欲穿越道路時，被羅姓女子所駕自小客車擦撞，錢姓婦人及女嬰均受輕傷送醫，均無大礙。（圖／記者林悅翻攝，下同）

麻豆警分局長邱顯良特別提醒，用路人穿越路口應注意車前狀況，遵守交通規則，小心再小心，才能避免此類事故再次發生。

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