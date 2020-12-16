基礎建設投入逾650億擘劃科技城　打造台南宜居城市

▲台南市政府在安平區的大台南智慧交通中心舉辦「宜居城市」年終記者會，黃偉哲市長親自主持，白河區的4位阿嬤特別來感謝，並熱情給黃偉哲市長一個大大的擁抱，現場非常溫馨。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲，加速推動南科、沙崙科學城雙引擎，帶動島內移居風潮，台南市基礎建設投入逾650億元做好宜居城市各項準備，規劃總經費213億元改善南科交通路網、投入將近35億元設立6座立體停車場，完工7座特色公園，推動再生水計畫未來滿足南科用水需求及財稅局輕稅減政，讓台南成為最適合宜居城市。

台南市政府16日在安平區的大台南智慧交通中心舉辦「宜居城市」年終記者會，由交通局、工務局、水利局及財稅局等局處首長簡報整年成果，交通好行與工務建設的扎實基礎上，做好治水、淨水、親水以及財稅便民。

台南市長黃偉哲表示，「宜居城市」年終記者會是由交通局、工務局、水利局向市民做年終報告，道路的闢設、交通設備、停車格的設置、滯洪池等水利設施的建設是民生的基本，也是市政經費花費的大宗，是市政的「重中之重」；而財稅收入是建設的基礎，也可謂是「重中之重」。今年上半年度因為新冠肺炎的疫情，配合經濟振興政策做了不少減稅、減徵，但是市府的公共建設並沒有因此停頓，南市府仍然秉持著「當用則用、當省則省」的態度來做公共建設，幸好在財政自律上做的不錯，今年在公共建設上端出不錯的菜單，未來也將持續以這種精神繼續為市民服務。

今日的記者會有來自白河區的4位阿嬤和白河區曾獲優良駕駛的小黃公車司機楊漢寶先生至現場，阿嬤表示非常感謝南市府交通局的小黃公車政策，讓住在偏遠地區的他們有便利的交通選擇可以進市區買菜、看病，他們更稱讚小黃公車的司機待他們非常親切，所以他們今天特地來參加記者會，給台南市府團隊加油並表達感謝，甚至還熱情的給黃偉哲市長一個大大的擁抱，現場非常溫馨。

交通局長王銘德表示，總經費將近35億元的六座前瞻立體停車場已陸續動工，2年後將可增加將近1978席汽車格位、1459席機車格位；台南市先進運輸系統優先路網有第一期藍線、綠線、紅線及第一期藍線延伸線等四條路線，均獲前瞻軌道建設核定補助規劃。

大臺南建構完善公共運輸網絡，運輸需求首重溪北地區，包括開闢串連佳里、麻豆及學甲地區連接高鐵嘉義站直捷快速便捷公車路線，以及分別在溪南、溪北各打造台南、新營2座大型綜合轉運站，提供公車、客運、計程車等更方便無縫接軌轉乘，透過11條「小黃公車」提供白河、玉井、左鎮、關廟、龍崎更符合在地需要的交通服務，運量迄今已突破2萬人次。

工務局長蘇金安指出，今年在道路、橋樑及特色公園、代辦重大建築總投入經費456.82億元，其中，透過生活圈道路建設計畫，投入經費213億元改善南科周邊地區交通路網，搭配安平跨港大橋及61線延伸，紓解舊城區交通，串聯大臺南生活圈。

工務局今年開路、建橋、養護、開發特色公園及辦理重大建築工程等，整年共獲23個獎項肯定，其中，交通網絡爭取前瞻計畫總共投入50多億元經費，其中提升道路品質計畫26.24億元，另外投入總經費約8.85億元開闢7座特色公園，港濱歷史公園將是臺南首座結合民眾參與的示範性共融特色遊戲場。

水利局長韓榮華表示，推動永康、仁德及安平再生水計畫，完全供水後每日可穩定供應6.3萬噸再生水，滿足南部科學工業園區115年用水需求；而雨水下水道建設累積達728公里、海岸沙洲復育長度約600公尺等防洪治水重大工程，投入總經費約159億元。

財稅局長陳柏誠指出，調降房屋稅減輕民眾負擔，以「永續財政」、「稅務便民」為出發點，積極控管債務、引進民間投資金額約114億元，以及活化35處市有土地或建物，節省南市府支出逾6.1億元。記者會，包括市議員沈震東、李啟維、蔡旺詮，及交通、工務、水利、財稅局長與台南市各公私協會代表，皆出席與會。

圖案可愛、瓶身顏色與角色相呼應

