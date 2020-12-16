　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

最壞示範！台南警酒駕騎車追撞自小客　被記大過調職

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市警第六分局灣裡派出所楊姓警員，涉酒駕騎車返家中追撞停等紅燈自小客車肇事被查獲，依公共危險罪嫌送辦，並擬記一大過調職處分。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警第六分局灣裡派出所楊姓警員，涉酒駕騎車返家中追撞停等紅燈自小客車肇事被查獲，依公共危險罪嫌送辦，並擬記一大過調職處分。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警第六分局灣裡派出所楊姓警員，12月15日晚上下班與友人聚餐飲酒作樂，晚上9時29分，騎機車返回南區住處途中，在東區中華東路與凱旋路口，追撞前方一停等紅燈自小客車，楊員酒測值高達0.66毫克，全案訊後依公共危險罪嫌送辦，並擬記一大過調職處分。

台南市六分局指出，灣裡所楊姓警員，15日晚上7時30分許勤餘時間，前往永康區訪友餐敘，禁不住友人盛情邀請而飲酒助興，惟晚上9時餐敘結束後，楊員卻心懷僥倖心態，仍自行騎機車欲返回南區住處，行經東區中華東路一段，追撞前方的自小客車，雙方均未受傷。經車主打110報案後，由台南市警一分局莊敬派出所派員處理，實施酒測，楊員酒測值0.66毫克，並製作雙方筆錄後，將楊員依公共危險罪嫌移送台南地檢署偵辦。

▲台南市警第六分局灣裡派出所楊姓警員，涉酒駕騎車返家中追撞停等紅燈自小客車肇事被查獲，依公共危險罪嫌送辦，並擬記一大過調職處分。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警六分局分局長陳錦文表示，楊員身為執法人員，知法犯法，做了最壞的示範。分局雖一再告誡員警勿酒後駕車，但仍有少數投機員警，心存僥倖心態，結果往往付出慘痛的代價，六分局獲悉後，立即開會依相關懲處規定，除報台南市警局擬予楊員記一大過及調整服務地區之懲處，另再追究相關考監責任。陳錦文希望每位員警能由此事記取教訓，不要再以身試法，以免悔不當初。

台南市警局為防制民眾酒駕，剛規劃全市執行一連四天酒駕大執法，市長黃偉哲16日上午前往安南醫院探視遭酒駕撞成重傷，目前靠藥物與機器維生的鐘護理師時，還表示對酒駕深惡痛絕，強調警局4天取締86人酒駕，更表示酒駕一定嚴格持續取締，卻發生執法警察自己也酒駕肇事被送辦情事，令許多基層員警感到十分無言。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

圖案可愛、瓶身顏色與角色相呼應

ET快訊
花3.6萬訂民宿　到場一看竟是空地
余文樂女兒「一出生只有1000g」　王棠云坐保溫箱旁痛哭
英國驚見新病毒株！　新冠肺炎早已「突變25次」
ZARA下殺5折起　保暖大衣現省三千
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

搶搭阿妹跨年潮！假民宿收3萬6人間蒸發...「歡樂時光」竟是空地

最壞示範！台南警酒駕騎車追撞自小客　被記大過調職

兩度性侵同事女友「3千元逼和解」　已婚渣男遭重判5年半

快訊／新北中和圓通路飄濃濃瓦斯味！消防封路「外洩點止漏中」

妻子太悍難相處！　爸帶3歲兒離家怒傳訊「父子骨灰放一起」

台南遭撞女護理師病況不佳　黃偉哲探視：4天抓86酒駕

快訊／疑操作不慎！嘉義鹿草壓路機翻覆　工人「遭壓車底」慘死

影／邱男應該還在...議員給建議　谷關所長「連拜2廟」後找到

落跑老公擁雙妻生2子1女辯：沒登記不算　結婚時間釣出真相賴不掉

桃園養生館肚兜女「極盡挑逗」　警見她開口受驚「緊急煞車」

黃子佼爆孟耿如7年第一次做家事　開心承諾買好拖把...立刻過戶億萬豪宅

烏克蘭冬天街道秒變城市溜冰場　少女走路慘摔N次！最後滑回原點

調皮兒體驗「卡丁車」高速狂飆　媽崩潰尖叫求下車：飲水機我買

藍心湄遇地震「電梯罷工」爬15樓回家！　喘氣聲不斷：「靠x」「零Ｒ罵」

警臨檢毒品列管女要求開包搜查 她拒絕：非法搜索...雙方釀衝突

混凝土車迴轉「大截殺」機車炸碎　騎士煞不住衝車底...遭輾斃慘死　

乘客推嬰兒車下車「遭公車門夾」！司機急煞...妻嚇慘：被輾到怎辦

《驅魔麵館》金世正超能打！電梯一開眼神超殺　瘋女人殺夫斂財..惡鬼現身對話宿主

急尋紅衣客！3顆麻糬400萬元...　曾記開錯發票恐繳「20萬營業稅」

鄭元暢「炒」蚵仔煎...賣相慘不忍睹XD　海芬建議他見面會禮物送「胃藥」

搶搭阿妹跨年潮！假民宿收3萬6人間蒸發...「歡樂時光」竟是空地

最壞示範！台南警酒駕騎車追撞自小客　被記大過調職

兩度性侵同事女友「3千元逼和解」　已婚渣男遭重判5年半

快訊／新北中和圓通路飄濃濃瓦斯味！消防封路「外洩點止漏中」

妻子太悍難相處！　爸帶3歲兒離家怒傳訊「父子骨灰放一起」

台南遭撞女護理師病況不佳　黃偉哲探視：4天抓86酒駕

快訊／疑操作不慎！嘉義鹿草壓路機翻覆　工人「遭壓車底」慘死

影／邱男應該還在...議員給建議　谷關所長「連拜2廟」後找到

落跑老公擁雙妻生2子1女辯：沒登記不算　結婚時間釣出真相賴不掉

桃園養生館肚兜女「極盡挑逗」　警見她開口受驚「緊急煞車」

肥皂全是齒痕！老鼠「拖到角落品味」竟沒死　網笑：太天然了

友善外國朋友！新式外來人口證號明年1月上路　比照身分證編碼

愛吃甜食「肝臟暴長6顆腫瘤」！她乳癌初期...醫驚：已經轉移了

莫斯科芭雷舞團4人確診停演　北市：中央本來認為沒有必要檢測

貓咪口罩第二彈！還有超萌粉紅肉球　完全戳中貓奴的心

NCC對7頻道違規開罰！中天新聞下架後還有舊案未了

公審卡車「2排鋼筋賭命上路」　網護航看眼科！苦主驚：串燒現場

2024「朱侯配」風聲不斷　朱立倫：別想用任何方式見縫插針

屏縣、台積電合作　邀大金空調偏鄉高職「一對一」教維護技能

陳亭妃稱新塗裝「藏頭蓋臉」　請華航告訴國際「我來自Taiwan」

桃園女大生包廂內喊「想要」！ 處男「確認3次」勇敢去愛…下場慘

社會熱門新聞

1年上山1次找到失蹤男！獵人曝50萬怎麼用

快訊／找到了！新竹男中橫失蹤41天山洞內尋獲

新竹邱男中橫失蹤41天還原！　想撿幾萬塊摔下30樓爆瘦

靠喝水熬41天！失蹤男到院對答自如　醫驚喊：不可能

存活41天關鍵曝！家屬到處垂掛乾糧、巧克力

400萬麻糬發票找到了！紅衣客主動聯繫店家

撞飛嬤3公尺倒地！女跪地磕頭痛哭

新竹男失蹤41天生還！獵人山洞中尋獲　家屬狂喜

41天只喝水！新竹邱男爆瘦20kg到醫院睡著了　姐大擁抱

萬里海水浴場「無名女屍」身分曝

她酒醉摔車被送醫　急診室內遭醫師怒賞巴掌！

「根本他殺」控所長瀆職　新竹邱姐將撤告向警道歉

弟失蹤41天獲「仇人」救出　姊三鞠躬感謝

新竹男尋獲！家屬控谷關所長瀆職…今道歉撤告

更多熱門

相關新聞

遭撞護理師病況不佳　黃偉哲探視：4天抓86酒駕

遭撞護理師病況不佳　黃偉哲探視：4天抓86酒駕

台南市立安南醫院21歲鐘姓女護理師，12月1日凌晨從醫院下班騎車返家途中，遭20歲無照酒駕溫姓男子開車撞上，頭部重創在加護病房救治，原本傷勢穩定，但最近病況轉差，靠藥物與機器維生，台南市長黃偉哲16日上午前往醫院探視，轉交社會局愛心專戶善款，黃偉哲強調一定全力取締酒駕，不要再造成傷害。

台南這三單位獲國家人才發展獎

台南這三單位獲國家人才發展獎

屏東酒駕男無照變造車牌　女騎士慘遭撞死

屏東酒駕男無照變造車牌　女騎士慘遭撞死

女搭去台中竟到台南！客運過站忘了停

女搭去台中竟到台南！客運過站忘了停

台南市議會軟網隊成績斐然

台南市議會軟網隊成績斐然

關鍵字：

台南黃偉哲酒駕警員

讀者迴響

熱門新聞

婚宴包3600元是低標？　網點1關鍵判斷

12名隊友舉手要他退出　男團成員認遭霸凌

國二兒偷買1萬球鞋　侯昌明怒了

1年上山1次找到失蹤男！獵人曝50萬怎麼用

我希望爸爸死掉！5歲男童許下生日願望後離世

快訊／找到了！新竹男中橫失蹤41天山洞內尋獲

新竹邱男中橫失蹤41天還原！　想撿幾萬塊摔下30樓爆瘦

靠喝水熬41天！失蹤男到院對答自如　醫驚喊：不可能

小鬼走3個月…峮峮凌晨4點發文！

發燒送急診！6歲弟喊「媽媽我好累」突倒地亡

YouTube　強制所有影片插入廣告

存活41天關鍵曝！家屬到處垂掛乾糧、巧克力

孫鵬一家同框淚曝「面對未知數」

董至成吻上吳怡霈發展第二春

Makiyo「戶頭剩2000→月入60萬CEO」！

更多

最夯影音

更多
黃子佼爆孟耿如7年第一次做家事　開心承諾買好拖把...立刻過戶億萬豪宅

黃子佼爆孟耿如7年第一次做家事　開心承諾買好拖把...立刻過戶億萬豪宅
烏克蘭冬天街道秒變城市溜冰場　少女走路慘摔N次！最後滑回原點

烏克蘭冬天街道秒變城市溜冰場　少女走路慘摔N次！最後滑回原點

調皮兒體驗「卡丁車」高速狂飆　媽崩潰尖叫求下車：飲水機我買

調皮兒體驗「卡丁車」高速狂飆　媽崩潰尖叫求下車：飲水機我買

藍心湄遇地震「電梯罷工」爬15樓回家！　喘氣聲不斷：「靠x」「零Ｒ罵」

藍心湄遇地震「電梯罷工」爬15樓回家！　喘氣聲不斷：「靠x」「零Ｒ罵」

警臨檢毒品列管女要求開包搜查 她拒絕：非法搜索...雙方釀衝突

警臨檢毒品列管女要求開包搜查 她拒絕：非法搜索...雙方釀衝突

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面