最壞示範！台南警酒駕騎車追撞自小客　被記大過調職

▲台南市警第六分局灣裡派出所楊姓警員，涉酒駕騎車返家中追撞停等紅燈自小客車肇事被查獲，依公共危險罪嫌送辦，並擬記一大過調職處分。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警第六分局灣裡派出所楊姓警員，12月15日晚上下班與友人聚餐飲酒作樂，晚上9時29分，騎機車返回南區住處途中，在東區中華東路與凱旋路口，追撞前方一停等紅燈自小客車，楊員酒測值高達0.66毫克，全案訊後依公共危險罪嫌送辦，並擬記一大過調職處分。

台南市六分局指出，灣裡所楊姓警員，15日晚上7時30分許勤餘時間，前往永康區訪友餐敘，禁不住友人盛情邀請而飲酒助興，惟晚上9時餐敘結束後，楊員卻心懷僥倖心態，仍自行騎機車欲返回南區住處，行經東區中華東路一段，追撞前方的自小客車，雙方均未受傷。經車主打110報案後，由台南市警一分局莊敬派出所派員處理，實施酒測，楊員酒測值0.66毫克，並製作雙方筆錄後，將楊員依公共危險罪嫌移送台南地檢署偵辦。





市警六分局分局長陳錦文表示，楊員身為執法人員，知法犯法，做了最壞的示範。分局雖一再告誡員警勿酒後駕車，但仍有少數投機員警，心存僥倖心態，結果往往付出慘痛的代價，六分局獲悉後，立即開會依相關懲處規定，除報台南市警局擬予楊員記一大過及調整服務地區之懲處，另再追究相關考監責任。陳錦文希望每位員警能由此事記取教訓，不要再以身試法，以免悔不當初。

台南市警局為防制民眾酒駕，剛規劃全市執行一連四天酒駕大執法，市長黃偉哲16日上午前往安南醫院探視遭酒駕撞成重傷，目前靠藥物與機器維生的鐘護理師時，還表示對酒駕深惡痛絕，強調警局4天取締86人酒駕，更表示酒駕一定嚴格持續取締，卻發生執法警察自己也酒駕肇事被送辦情事，令許多基層員警感到十分無言。

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