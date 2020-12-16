台南遭撞女護理師病況不佳　黃偉哲探視：4天抓86酒駕

▲台南市長黃偉哲前往安南醫院探視酒駕被撞傷的鐘姓女護理師，並代表交付社會局愛心專戶的善款給家屬。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市立安南醫院21歲鐘姓女護理師，12月1日凌晨從醫院下班騎車返家途中，遭20歲無照酒駕溫姓男子開車撞上，頭部重創在加護病房救治，原本傷勢穩定，但最近病況轉差，靠藥物與機器維生，台南市長黃偉哲16日上午前往醫院探視，轉交社會局愛心專戶善款，黃偉哲強調一定全力取締酒駕，不要再造成傷害。

黃偉哲16日上午11時30分前往台南市立安南醫院探視鐘姓女護理師，並慰問家屬，詢問鐘女病況時，許正義醫師表示，目前鐘護理師的生命跡象，是用升壓劑及機器在維持，意識昏迷瞳孔也放大。

黃偉哲聞言十分難過地表示，很不願意看到這個結果，「我們都不願意接納這個結果。但是今天來，主要是希望家屬能夠堅強，因為接下來很多事情還是要面對，一方面他帶來社會上的關愛，因為社會上的反省是滿多的，對於這種酒駕的事情一而再、再而三地發生，從北到南都一再地發生，大家深惡痛絕，所以說對於這酒駕狀況，市府設法怎麼樣去加強，能夠把這個首惡的酒駕行為人繩之以法。」

黃偉哲並詢問肇事人有沒有來探望過？許正義醫師回稱有來。黃偉哲說，「有來探望過是好。但我們還是要對這酒駕嚴格取締，最近連續四天的酒駕大取締執法，共查到86位酒駕的，大家看這事情發生，還是有人酒駕，所以86個人如不去擴大臨檢取締的話，這86個人有可能是不定時炸彈，不知道誰是下一個受害者，所以市府還是要去嚴加取締。」

黃偉哲表示，感謝醫療團隊大家的努力，也感謝家屬的堅強，他剛剛去看鐘媽媽，真的覺得她是很堅強，尤其這幾天她心裡應是很難過，希望能夠給鐘家一個支持的力量，也請醫療團隊再盡力治療。

據了解，女護師車禍後，被送回任職的台南市立安南醫院急救，醫院方面動員各項資源，並給予低溫療法等治療，全力搶救鐘女。鐘女車禍時有戴安全帽，但醫療團隊表示，送醫過程中腦部缺氧10分鐘，影響治療效果，原本傷勢穩定，但最近卻惡化變差。團隊指出，目前患者狀況不佳，生命跡象靠升壓劑及機器維生，但意識昏迷、瞳孔放大，醫院配合家屬意願持續全力治療中。

由於鐘家家境不佳，鐘女是家中唯一穩定收入來源，市府社會局設立愛心專戶，接受各方捐款，黃偉哲也代表台南市政府社會局提供捐款265萬元交給家屬，醫院內也有許多醫護捐款，醫藥費醫院也表示會全力協助，目前暫時沒問題。

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