嫦娥五號著陸現場驚現「神秘發光動物」　網友：玉兔跟著下凡了

▲大陸嫦娥五號成功返回地球。（圖／翻攝自央視）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸嫦娥五號軌道器及返回器17日攜帶著月球土壤的樣本，在內蒙古四子王旗預定區域成功著陸，完成首次月球採樣返回任務。在嫦娥五號返回器成功著陸的畫面中，一隻小動物從鏡頭前跑過，引發關注。有網友驚喜表示，「玉兔」跟著下凡了。

11月24日凌晨04時30分，長征五號遙五運載火箭在海南文昌航太發射場點火升空，送嫦娥五號奔向月球。到12月17日1時59分，嫦娥五號在內蒙古四子王旗預定區域成功著陸，歷時24天，中國首次地外天體採樣返回任務完成。

據《央視》公布的嫦娥五號返回器著陸相關畫面顯示，一隻小動物從返回器前跑過。有網友猜測這隻搶鏡的小動物是狐狸或搜救犬，也有網友笑稱，「難道是嫦娥五號把玉兔帶回來了？」

中共總書記習近平隨即發來賀電，向探月工程任務指揮部並參加嫦娥五號任務的全體人員致以熱烈的祝賀和誠摯的問候。

習近平在賀電中指出，「嫦娥五號任務作為大陸複雜度最高、技術跨度最大的航太系統工程，首次實現了大陸地外天體採樣返回。這是發揮新型舉國體制優勢攻堅克難取得的又一重大成就，標誌著中國航太向前邁出的一大步，將為深化人類對月球成因和太陽系演化歷史的科學認知作出貢獻。對你們的卓越功勳，祖國和人民將永遠銘記。」

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