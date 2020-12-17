　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

嫦娥五號著陸現場驚現「神秘發光動物」　網友：玉兔跟著下凡了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼攜帶月球土壤 大陸嫦娥五號成功返回地球。（圖／翻攝自央視）

▲大陸嫦娥五號成功返回地球。（圖／翻攝自央視）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸嫦娥五號軌道器及返回器17日攜帶著月球土壤的樣本，在內蒙古四子王旗預定區域成功著陸，完成首次月球採樣返回任務。在嫦娥五號返回器成功著陸的畫面中，一隻小動物從鏡頭前跑過，引發關注。有網友驚喜表示，「玉兔」跟著下凡了。

11月24日凌晨04時30分，長征五號遙五運載火箭在海南文昌航太發射場點火升空，送嫦娥五號奔向月球。到12月17日1時59分，嫦娥五號在內蒙古四子王旗預定區域成功著陸，歷時24天，中國首次地外天體採樣返回任務完成。

據《央視》公布的嫦娥五號返回器著陸相關畫面顯示，一隻小動物從返回器前跑過。有網友猜測這隻搶鏡的小動物是狐狸或搜救犬，也有網友笑稱，「難道是嫦娥五號把玉兔帶回來了？」

中共總書記習近平隨即發來賀電，向探月工程任務指揮部並參加嫦娥五號任務的全體人員致以熱烈的祝賀和誠摯的問候。

習近平在賀電中指出，「嫦娥五號任務作為大陸複雜度最高、技術跨度最大的航太系統工程，首次實現了大陸地外天體採樣返回。這是發揮新型舉國體制優勢攻堅克難取得的又一重大成就，標誌著中國航太向前邁出的一大步，將為深化人類對月球成因和太陽系演化歷史的科學認知作出貢獻。對你們的卓越功勳，祖國和人民將永遠銘記。」

►戴口罩也要記得保養

ET快訊
職籃球星不雅片再延燒　刑事局：受害者超過2人
一堆人找到就平分50萬！　律師曝「懸賞廣告」3種結果
阿嬤推娃娃車過馬路　7月大孫女遭撞噴飛8公尺
大學情侶存錢吃火鍋界LV「橘色」　女友褲管掉出老鼠嚇哭
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

嫦娥五號順利著陸內蒙　驚見「草原神秘客」搶鏡

海外疫情嚴峻　中國外交部：已接回7萬多名同胞

嫦娥五號著陸現場驚現「神秘發光動物」　網友：玉兔跟著下凡了

力保半導體業　中國籲荷蘭「公平」輸出EUV光刻機

「嫦娥五號」順利返回地球！　習近平發賀電：舉國體制又一成就

存銀行太麻煩！58歲男積蓄藏家中　煮飯不小心「128萬燒成黑炭」

快訊／中國「嫦娥五號」返回地球　帶月球土壤樣本在內蒙古著陸

傳北京推《國家統一法》　陸委會：台灣不接受更不會承認

周庭交保申請遭拒　香港高院法官：即時監禁「以儆效尤」

港人偷渡台灣被拘！　深圳檢方今依「涉嫌偷越邊境罪」起訴10人

找到了！邱男中橫失蹤41天生還　谷關山洞內尋獲身體虛弱急送醫

搭公車「有口罩不戴」被帶下車　眼鏡男髒話辱警還想閃：我回家

鄧紫棋狂飆《Bad Romance》10段高音！　林俊傑親回「Easy」…被當酸民狠譙ＸＤ

調皮鸚鵡寶偷開窗出去玩整晚！隔天掛彩認路飛回家媽緊抱痛哭

調皮兒體驗「卡丁車」高速狂飆　媽崩潰尖叫求下車：飲水機我買

白家綺3月卸貨「雙魚女寶寶」　笑回：我不會讓她討人厭的！

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

郭彥均沒有信用卡「每月花不到1.5萬」　終於「辦卡」興奮：做人不用再那麼孬了！

國中兒偷買1萬球鞋「同學穿的2萬」　侯昌明怒變臉：你有什麼資格

台北2人參加婚禮包3千6很失禮？　 網點1關鍵：不是常識嗎

嫦娥五號順利著陸內蒙　驚見「草原神秘客」搶鏡

海外疫情嚴峻　中國外交部：已接回7萬多名同胞

嫦娥五號著陸現場驚現「神秘發光動物」　網友：玉兔跟著下凡了

力保半導體業　中國籲荷蘭「公平」輸出EUV光刻機

「嫦娥五號」順利返回地球！　習近平發賀電：舉國體制又一成就

存銀行太麻煩！58歲男積蓄藏家中　煮飯不小心「128萬燒成黑炭」

快訊／中國「嫦娥五號」返回地球　帶月球土壤樣本在內蒙古著陸

傳北京推《國家統一法》　陸委會：台灣不接受更不會承認

周庭交保申請遭拒　香港高院法官：即時監禁「以儆效尤」

港人偷渡台灣被拘！　深圳檢方今依「涉嫌偷越邊境罪」起訴10人

台灣被列匯率操縱觀察名單　央行副總裁：將跟美財部溝通標準有爭議

嫦娥五號順利著陸內蒙　驚見「草原神秘客」搶鏡

莫斯科芭蕾舞團「取消所有演出」！主辦：退票退款沒有截止期限

雲端最前線／聖誕跨年怎麼玩？北北桃情報一次掌握！

吸金近200億！「心靈導師」黃圓映重判　重判10年定讞

1/1壽星只要1元！元旦連假爽玩義大世界　生日有1門票下殺110元

傳俄芭蕾舞團再增確診　柯文哲「平常心就好」：咬緊牙關撐半年

瑞幸咖啡與美證交會達成和解　就假財報事件支付50.6億元罰款

富邦悍將首波洋投戰力公布　續留左投邦威

俄國芭蕾舞團再增確診者！陳時中宣布所有演出取消

臭到爆！17歲弟滿腳底鹹魚蒸蛋　媽轟：整棟樓都聞到...醫一見驚呆

大陸熱門新聞

國小生留絕望手寫信跳樓：我活得太累了！

女童賣百香果貼補家用　竟遭性侵殺害

我希望爸爸死掉！5歲男童許下生日願望後離世

嫦娥五號返回地球　在內蒙古著陸

8歲小馬雲爆紅！淪搖錢樹悲慘現況曝

128萬積蓄藏家中　一把火成黑炭

蔡英文美智庫演說再提兩岸不設前提對話 國台辦回應了

傳北京推《國家統一法》　陸委會回應

尪拒同房！放錄音筆她一聽秒離婚

情侶交往4天鬧跳樓！17歲妹墜21F亡男友偷偷回家

周庭交保申請遭拒　香港法官：以儆效尤

流浪爺爺手繪紙鈔買麵　老闆暖舉逼哭萬人

嫦娥五號返抵地球！習近平發賀電

兩任男友一個自殺一個犧牲！家人一聽始末秒報警

更多熱門

相關新聞

嫦娥五號返抵地球！習近平發賀電

嫦娥五號返抵地球！習近平發賀電

中國大陸月球探測器「嫦娥五號」返回器攜帶月球樣本，17日淩晨成功返回地球，安全著陸在內蒙古四子王旗預定區域。對此，中共中央總書記、大陸國家主席習近平發出賀電，代表黨中央、國務院和中央軍委，向探月工程任務指揮部並參加嫦娥五號任務的全體人員，致以熱烈的祝賀和誠摯的問候。

嫦娥五號返回地球　在內蒙古著陸

嫦娥五號返回地球　在內蒙古著陸

下周返回　嫦娥五號月地轉移入射

下周返回　嫦娥五號月地轉移入射

下次「珍珠港事變」將在太空爆發

下次「珍珠港事變」將在太空爆發

貝佐斯：2024送首位女性上月球

貝佐斯：2024送首位女性上月球

關鍵字：

嫦娥五號月球

讀者迴響

熱門新聞

婚宴包3600元是低標？　網點1關鍵判斷

12名隊友舉手要他退出　男團成員認遭霸凌

蔡依林「挺孕肚」無預警報喜！　點開第1秒...粉絲全嚇瘋：太震撼

年輕人不願意買Gogoro官方回應了

國小生留絕望手寫信跳樓：我活得太累了！

國二兒偷買1萬球鞋　侯昌明怒了

歐陽娜娜拿別人東西沒問！陸網怒開砲

韓瑜驚見活春宮崩潰！尪舌吻親家洗鴛鴦浴

小賈斯汀真的追蹤「台正妹網紅」！

中橫獵人背景曝　驚嘆：換我7天就倒

鋼琴女神蹲下「內褲全露」惹議！　怒嗆：吵死

三房兩廳租8000　朋友嫌：早知道不租了

死黨性侵22歲女友　竟塞3000元強行和解

梁佑南氣炸推人！愛女敗光20萬股票

新竹邱男中橫失蹤41天還原！　想撿幾萬塊摔下30樓爆瘦

更多

最夯影音

更多
找到了！邱男中橫失蹤41天生還　谷關山洞內尋獲身體虛弱急送醫

找到了！邱男中橫失蹤41天生還　谷關山洞內尋獲身體虛弱急送醫
搭公車「有口罩不戴」被帶下車　眼鏡男髒話辱警還想閃：我回家

搭公車「有口罩不戴」被帶下車　眼鏡男髒話辱警還想閃：我回家

鄧紫棋狂飆《Bad Romance》10段高音！　林俊傑親回「Easy」…被當酸民狠譙ＸＤ

鄧紫棋狂飆《Bad Romance》10段高音！　林俊傑親回「Easy」…被當酸民狠譙ＸＤ

調皮鸚鵡寶偷開窗出去玩整晚！隔天掛彩認路飛回家媽緊抱痛哭

調皮鸚鵡寶偷開窗出去玩整晚！隔天掛彩認路飛回家媽緊抱痛哭

調皮兒體驗「卡丁車」高速狂飆　媽崩潰尖叫求下車：飲水機我買

調皮兒體驗「卡丁車」高速狂飆　媽崩潰尖叫求下車：飲水機我買

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面