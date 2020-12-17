嫦娥五號「太空水漂」返回地球　特製甲衣穿越大氣高溫　

記者任以芳／綜合報導

大陸月球探測器嫦娥五號於今（17日）凌晨1時59分順利返回地球，著陸在內蒙古四子王旗。大陸國家航天局形容這條回家的路，是以「太空水漂」完成，並且特製特殊材質外殼，讓嫦娥五號返回器順利穿越大氣層，避免劇烈摩擦產生的高溫，造成外表燒灼焦黑。

▲嫦娥五號返回地球，著陸內蒙草原突然出現小動物經過。（圖／翻攝央視）

大陸官媒央視今晨直播時，意外發現驚喜鏡頭。一段大約不到十秒影片，一開始顯示嫦娥五號返回器穩穩著陸在內蒙大草原。正當主持人描述返回地球經過，畫面右下角突然出現一隻身型可愛的小動物，跳躍穿越鏡頭，很快經過嫦娥五號返回器。

央視主持人打趣地說，「大草原上難免有小動物，不曉得牠是否對嫦娥五號返回器感到很好奇？一位從天而降的天外來客。」這段畫面立刻引起大陸網民熱烈討論。

▲ 嫦娥五號返回地球示意圖。（圖／翻攝中國航天科技集團五院）

據大陸媒體觀察者新聞指出，目前世界上只有美國、蘇聯的航天器以及大陸探月三期再入返回飛行試驗器，成功開展繞月再入返回試驗。嫦娥五號返回器成功回到地球，也是大陸首次月面自動採樣返回任務圓滿成功，過程經歷許多困難。

大陸國家航天局形容這條回家的路，是以「太空水漂」完成，航天術語叫「半彈道跳躍式返回」，因為航天器如果以過高的速度進入大氣層，摩擦產生的劇烈高溫將帶來極大風險，因此必須解決「減速」問題。借助地球大氣層這個航天器再返回的天然屏障，讓返回器在太空中打個「水漂」。

嫦娥五號返回器回家途中的另一個困難就是「高溫」。當初大陸神舟飛船返回艙從近地軌道返回地球時，被大氣層劇烈摩擦產生的高溫，造成外表燒灼焦黑。

為此，大陸中國航天科技集團五院總體設計部防熱結構設計團隊為探測器巧妙設計了一件「貼心防熱衣」。針對月球軌道返回熱環境、空間環境和重量的要求，有效解決了返回器再入大氣前的大熱耗散熱、熱導調節和再入過程中熱阻斷的難題。

▲ 嫦娥五號返回器著陸後，相關人員進行地面工作。（圖／翻攝央視、海客新聞）

按計劃，回收後的嫦娥五號返回器在完成必要的地面處理工作後，將空運至北京開艙，取出樣品容器及搭載物。國家航天局將擇機舉行交接儀式，正式向地面應用系統移交月球樣品，大陸首次地外天體樣品儲存、分析和研究相關工作也將隨之啓動。