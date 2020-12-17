　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

嫦娥五號「太空水漂」返回地球　特製甲衣穿越大氣高溫　

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者任以芳／綜合報導

大陸月球探測器嫦娥五號於今（17日）凌晨1時59分順利返回地球，著陸在內蒙古四子王旗。大陸國家航天局形容這條回家的路，是以「太空水漂」完成，並且特製特殊材質外殼，讓嫦娥五號返回器順利穿越大氣層，避免劇烈摩擦產生的高溫，造成外表燒灼焦黑。

▲▼ 嫦娥五號返回地球示意圖；著陸內蒙草原小動物經過。（圖／中國航天科技集團五院、翻攝央視）

▲嫦娥五號返回地球，著陸內蒙草原突然出現小動物經過。（圖／翻攝央視）

大陸官媒央視今晨直播時，意外發現驚喜鏡頭。一段大約不到十秒影片，一開始顯示嫦娥五號返回器穩穩著陸在內蒙大草原。正當主持人描述返回地球經過，畫面右下角突然出現一隻身型可愛的小動物，跳躍穿越鏡頭，很快經過嫦娥五號返回器。

央視主持人打趣地說，「大草原上難免有小動物，不曉得牠是否對嫦娥五號返回器感到很好奇？一位從天而降的天外來客。」這段畫面立刻引起大陸網民熱烈討論。

▲▼ 嫦娥五號返回地球示意圖；著陸內蒙草原小動物經過。（圖／中國航天科技集團五院、翻攝央視）

▲ 嫦娥五號返回地球示意圖。（圖／翻攝中國航天科技集團五院）

據大陸媒體觀察者新聞指出，目前世界上只有美國、蘇聯的航天器以及大陸探月三期再入返回飛行試驗器，成功開展繞月再入返回試驗。嫦娥五號返回器成功回到地球，也是大陸首次月面自動採樣返回任務圓滿成功，過程經歷許多困難。

大陸國家航天局形容這條回家的路，是以「太空水漂」完成，航天術語叫「半彈道跳躍式返回」，因為航天器如果以過高的速度進入大氣層，摩擦產生的劇烈高溫將帶來極大風險，因此必須解決「減速」問題。借助地球大氣層這個航天器再返回的天然屏障，讓返回器在太空中打個「水漂」。

嫦娥五號返回器回家途中的另一個困難就是「高溫」。當初大陸神舟飛船返回艙從近地軌道返回地球時，被大氣層劇烈摩擦產生的高溫，造成外表燒灼焦黑。

為此，大陸中國航天科技集團五院總體設計部防熱結構設計團隊為探測器巧妙設計了一件「貼心防熱衣」。針對月球軌道返回熱環境、空間環境和重量的要求，有效解決了返回器再入大氣前的大熱耗散熱、熱導調節和再入過程中熱阻斷的難題。

▲▼ 嫦娥五號返回地球示意圖；著陸內蒙草原小動物經過。（圖／中國航天科技集團五院、翻攝央視）

▲ 嫦娥五號返回器著陸後，相關人員進行地面工作。（圖／翻攝央視、海客新聞）

按計劃，回收後的嫦娥五號返回器在完成必要的地面處理工作後，將空運至北京開艙，取出樣品容器及搭載物。國家航天局將擇機舉行交接儀式，正式向地面應用系統移交月球樣品，大陸首次地外天體樣品儲存、分析和研究相關工作也將隨之啓動。

ET快訊
化療12次「自然受孕」　胡瓜乾女兒抗癌成功補拍婚紗
快訊／男猥褻兒童　遭「家屬動私刑」活活打死！
林莎遭偷拍床照瘋傳！　「跟我睡過的都知」3男星暴動
擊垮Pornhub「紐時記者」身分曝　下一步盯XVideos
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

馬雲辦學也中槍　湖畔大學雲南分校招標遭終止

陸央行：不得宣傳「無現金支付」　拒收現金將被依法查處

陸工信部：已建成全球最大5G網路　2029年左右將引入6G

激戰女網友被發現…已婚男嚇歪「跳窗逃跑」　當場墜樓慘死！

衝刺半導體　陸進博會將首設「積體電路專區」

嫦娥五號「太空水漂」返回地球　特製甲衣穿越大氣高溫　

海外疫情嚴峻　中國外交部：已接回7萬多名同胞

嫦娥五號著陸現場驚現「神秘發光動物」　網友：玉兔跟著下凡了

力保半導體業　中國籲荷蘭「公平」輸出EUV光刻機

「嫦娥五號」順利返回地球！　習近平發賀電：舉國體制又一成就

找到了！邱男中橫失蹤41天生還　谷關山洞內尋獲身體虛弱急送醫

搭公車「有口罩不戴」被帶下車　眼鏡男髒話辱警還想閃：我回家

調皮鸚鵡寶偷開窗出去玩整晚！隔天掛彩認路飛回家媽緊抱痛哭

鄧紫棋狂飆《Bad Romance》10段高音！　林俊傑親回「Easy」…被當酸民狠譙ＸＤ

調皮兒體驗「卡丁車」高速狂飆　媽崩潰尖叫求下車：飲水機我買

白家綺3月卸貨「雙魚女寶寶」　笑回：我不會讓她討人厭的！

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

郭彥均沒有信用卡「每月花不到1.5萬」　終於「辦卡」興奮：做人不用再那麼孬了！

國中兒偷買1萬球鞋「同學穿的2萬」　侯昌明怒變臉：你有什麼資格

台北2人參加婚禮包3千6很失禮？　 網點1關鍵：不是常識嗎

馬雲辦學也中槍　湖畔大學雲南分校招標遭終止

陸央行：不得宣傳「無現金支付」　拒收現金將被依法查處

陸工信部：已建成全球最大5G網路　2029年左右將引入6G

激戰女網友被發現…已婚男嚇歪「跳窗逃跑」　當場墜樓慘死！

衝刺半導體　陸進博會將首設「積體電路專區」

嫦娥五號「太空水漂」返回地球　特製甲衣穿越大氣高溫　

海外疫情嚴峻　中國外交部：已接回7萬多名同胞

嫦娥五號著陸現場驚現「神秘發光動物」　網友：玉兔跟著下凡了

力保半導體業　中國籲荷蘭「公平」輸出EUV光刻機

「嫦娥五號」順利返回地球！　習近平發賀電：舉國體制又一成就

少東夫人被閨蜜搶夫！　「遭惡鬼附身」驚悚內幕曝：等兩世的復仇

蔡依林《甜秘密》MV背後祕辛完整曝光！　廖人帥：沒想到她會演戲

衛少無法忍受火箭沒紀律、哈登總遲到　「休士頓像支AAU球隊」

大聯盟6隊有興趣澤村拓一　合約將比照平野佳壽

張惠妹台東跨年演唱會「交通全攻略」！3路線接駁　還有210秒煙火秀

投保中心勝訴！　北院：大同公司應解除林郭文艷董事職務

新北U18／雲林逼出穀保王牌　教頭金句：前二名球隊非全去打職棒

壞消息！曼尼暫無法打澳職　藍襪強調與新冠肺炎無關

冷凍庫食材塞超滿！「掉出來砸婆婆」她3空籃神收納　完工療癒炸

李沃牆／「萬四」行情台灣「薪情」好？股匯房齊漲擴貧富差距

電眼妹PO「陽光燦爛片」歪爆樓！她「雪乳掉出」激晃…身分曝羞喊：裡面沒穿

大陸熱門新聞

國小生留絕望手寫信跳樓：我活得太累了！

女童賣百香果貼補家用　竟遭性侵殺害

我希望爸爸死掉！5歲男童許下生日願望後離世

嫦娥五號返回地球　在內蒙古著陸

8歲小馬雲爆紅！淪搖錢樹悲慘現況曝

128萬積蓄藏家中　一把火成黑炭

蔡英文美智庫演說再提兩岸不設前提對話 國台辦回應了

傳北京推《國家統一法》　陸委會回應

尪拒同房！放錄音筆她一聽秒離婚

嫦娥五號著陸現場驚現神秘發光動物！

情侶交往4天鬧跳樓！17歲妹墜21F亡男友偷偷回家

激戰女網友被發現！已婚男嚇歪「跳窗逃跑」墜樓慘死

中國籲荷蘭　「公平」輸出光刻機

周庭交保申請遭拒　香港法官：以儆效尤

更多熱門

相關新聞

台61梧棲段貨車重擊吊車　後方回堵又2追撞

台61梧棲段貨車重擊吊車　後方回堵又2追撞

台61線西濱快速道路北上台中梧棲路段，今（17）日凌晨連續發生3起車禍事故，一共導致6車受損、3人受傷，所幸傷者經送醫皆無大礙。警方指出，第一起車禍發生完，後方車輛因閃避不及才會接連再發生2起追撞意外，目前確定6車駕駛均無酒駕，至於詳細事故發生原因仍有待調查釐清。

比特幣再刷史上最高！24小時內「飆漲13%」　衝破2.2萬美元

比特幣再刷史上最高！24小時內「飆漲13%」　衝破2.2萬美元

嫦娥五號著陸現場驚現神秘發光動物！

嫦娥五號著陸現場驚現神秘發光動物！

台南阿嬤帶7月大孫女過馬路　嬰兒車遭撞飛8米

台南阿嬤帶7月大孫女過馬路　嬰兒車遭撞飛8米

嫦娥五號返抵地球！習近平發賀電

嫦娥五號返抵地球！習近平發賀電

關鍵字：

嫦娥五號返回器著陸內蒙草原影音

讀者迴響

熱門新聞

婚宴包3600元是低標？　網點1關鍵判斷

蔡依林「挺孕肚」無預警報喜！　點開第1秒...粉絲全嚇瘋：太震撼

12名隊友舉手要他退出　男團成員認遭霸凌

年輕人不願意買Gogoro官方回應了

國小生留絕望手寫信跳樓：我活得太累了！

國二兒偷買1萬球鞋　侯昌明怒了

中天主播扮女教官「兇到撐爆制服」

韓瑜驚見活春宮崩潰！尪舌吻親家洗鴛鴦浴

歐陽娜娜拿別人東西沒問！陸網怒開砲

台南阿嬤帶7月大孫女過馬路　嬰兒車遭撞飛8米

小賈斯汀真的追蹤「台正妹網紅」！

存錢吃火鍋界LV！大學情侶慶生 　老鼠鑽女友褲管嚇哭

即／猥褻孩童　男子遭活活打死

中橫獵人背景曝　驚嘆：換我7天就倒

梁佑南氣炸推人！愛女敗光20萬股票

更多

最夯影音

更多
找到了！邱男中橫失蹤41天生還　谷關山洞內尋獲身體虛弱急送醫

找到了！邱男中橫失蹤41天生還　谷關山洞內尋獲身體虛弱急送醫
搭公車「有口罩不戴」被帶下車　眼鏡男髒話辱警還想閃：我回家

搭公車「有口罩不戴」被帶下車　眼鏡男髒話辱警還想閃：我回家

調皮鸚鵡寶偷開窗出去玩整晚！隔天掛彩認路飛回家媽緊抱痛哭

調皮鸚鵡寶偷開窗出去玩整晚！隔天掛彩認路飛回家媽緊抱痛哭

鄧紫棋狂飆《Bad Romance》10段高音！　林俊傑親回「Easy」…被當酸民狠譙ＸＤ

鄧紫棋狂飆《Bad Romance》10段高音！　林俊傑親回「Easy」…被當酸民狠譙ＸＤ

調皮兒體驗「卡丁車」高速狂飆　媽崩潰尖叫求下車：飲水機我買

調皮兒體驗「卡丁車」高速狂飆　媽崩潰尖叫求下車：飲水機我買

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面