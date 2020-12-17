碎玻璃滿地！台61梧棲段貨車重擊吊車　後方回堵又2追撞　6車毀3傷

記者李忠憲、徐愷昕／台中報導

台61線西濱快速道路北上台中梧棲路段，今（17）日凌晨連續發生3起車禍事故，一共導致6車受損、3人受傷，所幸傷者經送醫皆無大礙。警方指出，第一起車禍發生完，後方車輛因閃避不及才會接連再發生2起追撞意外，目前確定6車駕駛均無酒駕，至於詳細事故發生原因仍有待調查釐清。

▲碎玻璃最遠還散落噴飛到台灣大道平面道路。（圖／記者游瓊華翻攝）

第一起車禍發生在凌晨5時10分許，36歲洪姓男子駕駛載運玻璃的大貨車行經北上154公里處時，疑未保持安全車距，先追撞上28歲林姓男子所駕駛的施工吊車，接著又自撞護欄，導致洪男自己與隨車助理皆受困，所幸經消防到場協助脫困，2人受傷送醫後均無大礙，而現場不僅可見貨車載送的玻璃碎滿地，據了解，碎玻璃最遠還散落噴飛到台灣大道平面道路。

第一起車禍後方約300公尺處，一輛載運蔬果的大卡車5時15分見前方有車禍緊急煞車，怎料，它後方小貨車反應不及當場撞上，小貨車上43歲陳姓駕駛因此受傷送醫。

▲▼第二起事故為一輛載運蔬果的大卡車遭後方小貨車追撞。（圖／記者李忠憲翻攝）

接著在第二起事故後方約700公尺處，駕駛大貨車的曾姓駕駛5時30分在停等前方車禍處理時，又遭後方一輛小貨車追撞，所幸2車駕駛都沒有受傷。此連續車禍一共造成6車受損、3人受傷，且為了清理現場，梧棲路段車道今晨還一度全線封閉！警方表示，目前確定6名駕駛皆無酒駕，至於詳細事故發生原因仍有待調查釐清。

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▲▼第三起事故發生在第二起事故後方約700公尺處。（圖／記者李忠憲翻攝）