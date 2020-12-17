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「嫦娥五號」順利返回地球！　習近平發賀電：舉國體制又一成就

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▲▼ 嫦娥五號著陸 。（圖／翻攝自微博）

▲嫦娥五號返回器著陸 。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

中國大陸月球探測器「嫦娥五號」返回器攜帶月球樣本，17日淩晨成功返回地球，安全著陸在內蒙古四子王旗預定區域。對此，中共中央總書記、大陸國家主席習近平發出賀電，代表黨中央、國務院和中央軍委，向探月工程任務指揮部並參加嫦娥五號任務的全體人員，致以熱烈的祝賀和誠摯的問候。

▲▼ 嫦娥五號著陸 。（圖／翻攝自微博）

▲現場畫面。（圖／翻攝自微博）

據《新華社》報導，習近平在賀電中指出，嫦娥五號任務作為中國大陸複雜度最高、技術跨度最大的航太系統工程，首次實現了中國地外天體採樣返回，這是發揮「新型舉國體制優勢」攻堅克難取得的又一重大成就。

習近平表示，這標誌著中國航太向前邁出的一大步，將為深化人類對月球成因和太陽系演化歷史的科學認知作出貢獻，「對你們的卓越功勳，祖國和人民將永遠銘記。」

▲▼11月27日，中國國家主席習近平在第十七屆中國－東盟博覽會和中國－東盟商務與投資峰會開幕式上致辭。（圖／新華社）

▲大陸國家主席習近平。（資料圖／新華社）

習近平強調，人類探索太空的步伐永無止境，「希望你們大力弘揚追逐夢想、勇於探索、協同攻堅、合作共贏的探月精神，一步一個腳印開啟星際探測新征程，為建設航太強國、實現中華民族偉大復興再立新功，為人類和平利用太空、推動構建人類命運共同體作出更大的開拓性貢獻。」

國務委員王勇在北京航太飛行控制中心嫦娥五號任務飛控現場，宣讀了習近平的賀電。實際上，「嫦娥五號任務」實現了中國大陸首次月面採樣與封裝、月面起飛、月球軌道交會對接、攜帶樣品再入返回等多項重大突破，代表大陸探月工程「繞、落、回」三步走規劃如期完成。

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