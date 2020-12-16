快訊／反萊豬醫師遭查水表！高雄市警局：衛福部說他違反食安法

記者許宥孺／高雄報導

高雄榮民總醫院台南分院精神科前主治醫師蘇偉碩長期關注萊豬議題，曾稱萊劑毒性比搖頭丸還高。國民黨立委林為洲16日於臉書爆料，「民進黨卻在萊豬行政命令審查期屆滿的12/25當天要約談蘇醫師？這太扯了吧！現在是戒嚴時代嗎？國家機器動成這樣！」對此，高雄市警局澄清，是衛福部函文警政署告發，指蘇偉碩有違反食安法，警政署函交由三民二分局偵辦，通知蘇偉碩到案說明。

▲國民黨立委林為洲爆料，反萊豬醫師蘇偉碩遭查水表。（圖／翻攝自立法委員林為洲臉書）

立法委員林為洲16日在臉書po文表示，「蘇偉碩醫師長期致力於宣導萊劑毒性以及其對人體的影響，民進黨卻在萊豬行政命令審查期屆滿的12/25當天要約談蘇醫師？」他直呼：「這太扯了吧！現在是戒嚴時代嗎？國家機器動成這樣！」

林為洲表示，蘇偉碩醫師15日跟台中市教育產業工會與數個家長團體在台中市議會舉行記者會，才提及「現在的環境，要說真話必須要有很大勇氣，除非家裡沒水表，但他有孩子，必須站在學術基礎向大眾報告：『萊豬有毒、萊豬就是毒豬』等話，今天就得知蘇醫師要被約談，實在太令人火大」。

對此，高雄市警局表示，本案為10月28日衛福部函文警政署告發，原係衛生福利部發現蘇先生於網路發表有關食用萊克多巴胺等不實訊息而於10月28日向內政部警政署告發，經交刑事局偵辦。

高雄市警局進一步澄清，「相關言論可能涉及食品安全衛生管理法，刑事局通知蘇先生未到案，續於12月7日函交三民二分局依法調查偵辦，而於12月15日送達通知書約定時間到案說明。並非如媒體所指涉，係蘇先生昨日公開說明後即遭調查。」