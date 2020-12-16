鄭文燦、林右昌跟林智堅2022動向受矚　蔡其昌：可能入閣當部長

▲立法院副院長蔡其昌。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

桃園市長鄭文燦、基隆市長林右昌跟新竹市長林智堅市政表現亮眼，2022年第二任期屆滿後的動向受人矚目。立法院副院長蔡其昌16日接受廣播專訪時，面對主持人提問若行政院長蘇貞昌當到2024年，鄭文燦、林右昌跟林智堅怎麼辦？蔡其昌回應，行政院改組各種可能性都存在，他們也可能去當部長，這都是一個歷練。

蔡其昌認為，鄭文燦、林右昌跟林智堅在2022年任期屆滿前離開現職的難度很高，因為參選別的地方就需要辭掉，一般鄉親會覺得若辭職地方去中央是高升，不僅可以為國家做更大的事情，也可以幫助到地方，但若是換到另一個地方選首長，對在地情感衝擊比較大。

「我不是說不可能啦。」蔡其昌對於鄭文燦選台北市，林志堅則選桃園市的議題表示，這種決定多少對地方有衝擊，挑戰很大，但不能說完全不可能，不過若是高升中央當部長、院長或副院長，「大家覺得可以」。

主持人聽聞後，立刻說：「糟糕了，你又踢出一個問題，你在替鄭文燦鋪去當院長的話題」。蔡其昌則撇清，「我沒有，妳實在太會聯想，妳自己要問我這問題，我就誠實回答妳我的觀察」。然而，蔡其昌也指出，不管怎樣，政壇很多都是縣市長任期還沒當完，就升上中央當部長。

主持人提到，據她所知，只有防疫英雄才可以選台北市。蔡其昌表示，衛福部長陳時中是很好的人選，防疫表現得到大家肯定，不管是放在台北市或新北都很好。至於民進黨立委高嘉瑜是否參加台北市長，蔡其昌則說：「要選的人很多」。

另外，在桃園市長人選上，蔡其昌認為民進黨團幹事長鄭運鵬不錯，鄭運鵬政治經驗很足夠、歷經挑戰，並有一個一貫性主張，不是隨波逐流、到處遊走的人。

至於主持人透露有人向她表示前文化部長鄭麗君是可以征戰新竹市長的人選，蔡其昌回應，鄭麗君到哪裡都蠻合適，但她現在很認真照顧小孩，因此要看她意願。

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