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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／蔡其昌大讚裴洛西！　「有她在，民主自由人權就不孤單」

記者崔至雲／台北報導

美國眾議院議長裴洛西今（3）日上午抵達立法院拜會，由副院長蔡其昌接待，並會晤各黨團總召，立法院更鋪上紅地毯相迎。蔡其昌致詞時提到，裴洛西是美國政壇捍衛人權的燈塔，有裴洛西在的地方，民主、自由、人權，就不會孤單。

蔡其昌接見美國訪團致詞稿全文如下：

裴洛西議長、米克斯主席、高野主席、戴碧妮副主席、克利胥鈉莫提主席、金恩議員、柯建銘總召、曾銘宗總召、邱臣遠總召、邱顯智總召、羅致政召委、曾厚仁次長、美國在台協會孫曉雅處長、本院各黨團代表、林秘書長，各位在座的朋友及本院同仁們：
大家好！
首先代表本院的游錫堃院長向各位貴賓致歉，由於院長上週返台確診，現在還在隔離中不能出來與各位見面，今天由我代表接見。我相信，游院長雖然人不在現場，但他的心一定與大家同在，與民主自由同在！
半個世紀前，美國艾伯特眾議長曾經來到立法院演說，時隔四分之一個世紀之後，美國金瑞契眾議長造訪台灣。而今天，我們再一次有幸迎來美國眾議長前來訪問，在此，我們要用最誠摯的感謝，感謝美國國會，用具體的行動，展現對台灣堅若磐石的支持。

裴洛西議長是美國政壇捍衛人權的燈塔。全世界嚮往民主自由的人都記得，1991年，您在北京天安門聲援中國民主運動人士，無懼中國驅逐出境，展現崇高的道德勇氣。2017年，您在美國國會接見香港反送中的民運人士，大力推動《香港人權與自由法》。2019年，當眾議院壓倒性通過法案時，您的那句「美國與香港同在」，振奮了全世界無數人們。可以說，有裴洛西議長在的地方，民主、自由、人權，就不會孤單。

2020年，美國國會通過《台北法》。您誓言將「確保台灣在包括聯合國在內的決策桌上享有一席之地」。去年眾議院通過《防止維吾爾人強迫勞動法案》，您主張「打擊暴行、追究作惡者的責任」。裴洛西議長總是大力援助被極權壓迫的族群，可以說是「全球最支持人權的國會議長」。
此外，由於我也是立法院聯合國永續發展目標策進會的會長，了解議長長期關注氣候變遷議題，尤其在擔任議長任內，設立了氣候危機特別委員會（Select Committee on the Climate Crisis），推動因應氣候危機的行動計畫，希望台美國會也能在氣候議題上有所交流。

去年，立法院主辦的「開放國會論壇」中，裴洛西議長致函表示，美國會繼續與台灣同在，堅定不移，致力維護台灣人民的自由、安全和人權；任內也主導眾議院推動多項友台法案。今年2月，更帶領眾議院通過《2022美國競爭法案》，呼籲美國行政部門，為我駐美代表處正名進行協商。在此，我要代表立法院向您表達崇高的謝意。

回顧過去，早從關鍵的1987年，裴洛西議長與台灣的命運，彷彿就因為民主這條線，而交織在一起。35年前，您出任眾議員，開啟伸張民主自由人權的事業。也是35年前，在國際壓力與台灣人強大的民意下，當時的台灣政府終於解除戒嚴。在此之後，從1992年國會全面改選、1996年人民直選總統、2000年政黨輪替、2016年3度政黨輪替。台灣，已經成為全世界眼中的「民主燈塔」。

台灣很珍貴，她是百年民主先賢的血淚灌溉而生的。台灣很珍貴，台灣的每一個日常，都展現了全球華人世界難能可貴的，真正的民主自由生活方式。
當俄羅斯入侵烏克蘭的那一刻起，讓歐洲和全世界，對威權主義的擴張更為警覺。站在抵抗威權主義第一線的台灣，不能再孤軍奮戰，我們希望，全世界民主同盟一起與珍貴的台灣同在。裴洛西議長無畏無懼，率團訪台，就是對民主自由價值，最大力的捍衛與鞏固。

裴洛西議長是台灣的摯友，而台灣也是美國可靠、可信賴的盟友。台灣，絕對會堅定立場，和美國以及全球民主同盟夥伴，一起挺身，堅決捍衛民主、自由、人權，堅決守護我們得來不易的，民主自由生活方式。

最後，再次歡迎裴洛西議長率團訪台，敬祝訪台順利。我知道，這次的行程非常緊湊，但我也歡迎裴洛西議長，如果有機會，可以到台灣的各地走走，感受台灣的美好。當然，我也歡迎裴洛西議長，到訪我的家鄉－台中，相信，我們會讓裴洛西議長感受到台灣人的熱情！
 

▲▼裴洛西拜會立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

▲裴洛西拜會立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

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