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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡其昌競選團隊亮相！　宣告若當選...捷運藍線4年內動工　

▲蔡其昌競選團隊齊亮相，喊「台中贏台灣就會贏」。（圖／記者游瓊華攝）

▲蔡其昌競選團隊齊亮相，喊「台中贏台灣就會贏」。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

2022市長選舉倒數3個多月，民進黨台中市長參選人蔡其昌行動派競選團隊今（5）日與媒體茶敘，團隊成員全員到齊；競選主委、立法院前院長蘇嘉全表示，台中是非常獨特的城市，融合了北部與南部百工百業，台中如果贏，台灣就會贏；蔡其昌則說，過去四年台中進步的速度太慢，許多建設不斷的延宕，一直以來他都期許自己做什麼要像什麼，無論先發或者牛棚準備，都能隨時準備好自己要扮演的角色，有信心打贏選戰。

今天包括立法院前院長蘇嘉全，民進黨立委何欣純、黃國書、莊競程、林靜儀、前立委陳柏惟，齊聚台中大里區拾本書堂，與媒體對談。

媒體提問，蔡其昌如何解決台中捷運虧損問題，蔡其昌強調，中捷虧損如此高，是因為只有一條線，且虧損的數字出乎預期代表經營不好、治理有問題，要減少虧損就是盡速完成藍線、橘線、環線，只要架構好的捷運網，民眾搭乘意願才會上升，也喊出「如果擔任市長，捷運藍線要在4年內動工。」

蔡其昌也提到，他土生土長在這個城市53年，很清楚台中市民對政治人物的很挑剔，也反問過去四年，台中治安改善了嗎？空氣變好了嗎？捷運還可以拖下去嗎？市府對孩子的照顧真的用心嗎？相信接下來四個月，市民會好好檢視現在市府作為。

▲蔡其昌競選團隊齊亮相，喊「台中贏台灣就會贏」。（圖／記者游瓊華攝）

▲蔡其昌也提到，他土生土長在這個城市53年，很清楚台中市民對政治人物的很挑剔。（圖／記者游瓊華攝）

蔡其昌最後表示，一直以來他都期許自己做什麼要像什麼，無論要讓他先發或者牛棚準備，都能隨時準備好自己要扮演的角色，他有信心，因為身後有最強的團隊，可以幫他把所有分數守下來；他強調，城市的競爭是團隊的競爭，城市的發展必須靠團隊的力量，選戰如此，城市治理也是如此。

▲蔡其昌競選團隊齊亮相，喊「台中贏台灣就會贏」。（圖／記者游瓊華攝）

▲蔡其昌競選團隊主委蘇嘉全喊出，「台中贏台灣就會贏」。（圖／記者游瓊華攝）

主委蘇嘉全提及，台中是非常獨特的城市，要讓有行動力的人來引領，沒有時間再慢慢來，蔡其昌有執行力、行動力，能看到台中未來的發展。台中如果贏，台灣就會贏，讓對中央部會熟捻能爭取預算、對地方治理行動派的蔡其昌來引領台中建設發展，台中市的未來一定更加美好。

總督導林靜儀表示，在補選時看見市民朋友期待改變的心情，尤其海線地區至今重要的議題與建設都仍停滯，交通的問題長期無法解決，地方民眾普遍感受市政府對原縣區施政不用心，大家一致期待能夠迎來改變。

總督導莊競程指出，過去大家都知道北北屯是台中市藍大於綠的區域，但是這次許多以往支持藍營的選民都表達願意支持蔡其昌，對整體的氛圍非常有信，相信年底市民朋友也會支持行動派、能跟中央合作爭取更多建設的蔡其昌。

總督導黃國書提到，台中市是一座充滿驚奇的城市，每次選舉結果都難以預測，尤其是市長的選舉，蔡其昌是一個有爆發力、行動力，非常有效率解決各區域發展所面臨的困境與問題，也以親民的態度接近地方民眾，用很快的速度讓舊市區的選民願意表達支持，這就是屬於蔡其昌的驚奇本領。

總幹事何欣純說，蔡其昌會帶領台中走向國際化、在地化，成為一座樣貌多變的城市，讓台中市民以台中為榮，讓我們能夠大聲的說「我台中，我驕傲」。

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