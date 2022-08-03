裴洛西首站抵立院　蔡其昌：台灣會堅守得來不易的生活方式

記者崔至雲／台北報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）今（3）日上午抵達立法院拜會，由副院長蔡其昌率四個黨團總召親自迎接。蔡其昌致詞時提到，裴洛西是台灣的摯友，而台灣也是美國可靠、可信賴的盟友。台灣，絕對會堅定立場，和美國以及全球民主同盟夥伴，一起挺身，堅決捍衛民主、自由、人權，堅決守護我們得來不易的，民主自由生活方式。

▲裴洛西拜會立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

▲裴洛西拜會立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

裴洛西訪台，3日展開行程，6點先赴AIT與台積電視訊會議後，8點50分便至立法院拜會，以一身白色西裝配上水藍上衣亮相，相當吸睛。

蔡其昌表示，半個世紀前，美國眾議長艾伯特曾經來到立法院演說，時隔四分之一個世紀之後，美國金瑞契眾議長造訪台灣。而今天，再一次有幸迎來美國眾議長前來訪問，在此，我們要用最誠摯的感謝，感謝美國國會，用具體的行動，展現對台灣堅若磐石的支持。



蔡其昌表示，裴洛西是美國政壇捍衛人權的燈塔。全世界嚮往民主自由的人都記得，1991年，她在北京天安門聲援中國民主運動人士，無懼中國驅逐出境，展現崇高的道德勇氣。2017年，她在美國國會接見香港反送中的民運人士，大力推動《香港人權與自由法》。2019年，當眾議院壓倒性通過法案時，她的那句「美國與香港同在」，振奮了全世界無數人們。可以說，有裴洛西議長在的地方，民主、自由、人權，就不會孤單。



蔡其昌指出，2020年，美國國會通過《台北法》。裴洛西誓言「將確保台灣在包括聯合國在內的決策桌上享有一席之地」。去年眾議院通過《防止維吾爾人強迫勞動法案》，裴洛西主張「打擊暴行、追究作惡者的責任」。裴洛西總是大力援助被極權壓迫的族群，可以說是「全球最支持人權的國會議長」。

蔡其昌再回顧，1987年裴洛西與台灣的命運，彷彿就因為民主這條線，而交織在一起。35年前她開啟伸張民主自由人權的事業。也是35年前，在國際壓力與台灣人強大的民意下，當時的台灣政府終於解除戒嚴。在此之後，從1992年國會全面改選、1996年人民直選總統、2000年政黨輪替、2016年3度政黨輪替。台灣，已經成為全世界眼中的「民主燈塔」。



蔡其昌說，台灣很珍貴，她是百年民主先賢的血淚灌溉而生的。台灣很珍貴，台灣的每一個日常，都展現了全球華人世界難能可貴的，真正的民主自由生活方式。當俄羅斯入侵烏克蘭的那一刻起，讓歐洲和全世界，對威權主義的擴張更為警覺。站在抵抗威權主義第一線的台灣，不能再孤軍奮戰，我們希望，全世界民主同盟一起與珍貴的台灣同在。裴洛西無畏無懼，率團訪台，就是對民主自由價值，最大力的捍衛與鞏固。