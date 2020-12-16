海軍加速打造沱江級艦　 2023年提前完成6艘

▲總統蔡英文出席「高效能艦艇後續艦首艦命名、下水暨快速布雷艇首艇交艇典禮」。（圖／總統府提供）



記者林銘翰／台北報導

海軍首艘沱江級艦15日下水，軍方原先預計在2025年前完成3艘量產型艦，不過總統蔡英文15日晚間在臉書表示，同款艦預計到2023年底將完成6艘。對此，海軍司令部16日表示，基於敵情威脅劇增，海軍依照國防部聯合戰力規劃指導，首艦明年完成作戰測評後，在不增加全案11艘預算下，將修訂於2023年完成6艘建造，快速提升防衛戰力。

蔡英文15日晚間在臉書宣布，塔江艦是獲國際好評的「沱江級」巡邏艦升級版，同款艦預計到2023年底將完成6艘，卻與軍方日前公布2025年完成3艘同型艦有所落差。

▲沱江級艦。（圖／記者李毓康攝）



國防部副部長張哲平16日上午赴立法院外交及國防委員會，審查「110年度中央政府總預算案附屬單位預算關於國防部主管非營業基金」。國民黨立委溫玉霞質詢時詢問亦關切沱江艦量產進度。

張哲平表示，原軍方規劃是在114年建造3艘，但因敵情急速上升，海軍目前已檢討並與龍德造船協調，只要新造沱江級飛彈巡邏艦明年通過作戰測評，就會提前在112年前完成6艘，龍德造船對此有足夠能量。

此外，海軍司令部稍早也發布新聞稿表示，海軍「高效能艦艇後續艦」案原規劃2017年至2025年籌獲3艘，基於敵情威脅劇增，海軍依國防部聯合戰力規劃指導，首艦明年完成作戰測評後，在不增加全案11艘預算下，將修訂於2023年完成6艘建造，快速提升防衛戰力。

海軍司令部說明，高效能艦艇後續艦為「國艦國造」及「不對稱作戰」的重要建案，海軍將持續秉持審慎嚴謹的態度與風險管控，落實「國艦國造」政策，為海軍增添新的戰力，籲請國人支持。

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