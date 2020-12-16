蔡英文主持塔江艦下水　被抓包背板錯字「故我家邦」

▲總統蔡英文出席「高效能艦艇後續艦首艦命名、下水暨快速布雷艇首艇交艇典禮」。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文15日到宜蘭蘇澳主持海軍沱江級軍艦，首艘量產型後續艦下水典禮，這艘堪稱「航艦殺手」，能搭載雄二、雄三等反艦飛彈。不過，美中不足的是，造船廠一時疏失，電子背板出現錯字，把「固我家邦」，寫成「故我家邦」。

蔡英文所主持下水典禮，這艘舷號PGG619的新艦，命名為「塔江艦」。她在致詞時表示，國艦國造正全力且全方位發展，交船及下水，展現了全方位捍衛海疆的決心。

由於蔡英文在典禮中，替高效能艦艇後續艦首艦命名為「塔江」軍艦並進行擲瓶儀式。她說，「我滿懷喜悅為妳命名，感謝妳成為我國海上堡壘、守衛中華民國海疆，祝福妳巡航四海、一帆風順，我命名妳為塔江軍艦。」

不過，在活動中卻有一個小插曲，在呼口號的流程中，海軍高喊「忠義軍風、固我家邦」時，被眼尖的網友發現，在蔡英文後方的電子看板，卻把「固我家邦」的「固」，誤寫成「故」，變成「故我家邦」，據悉這是海軍委外廠商打錯字，才發生的小插曲。

▼總統蔡英文出席「高效能艦艇後續艦首艦命名、下水暨快速布雷艇首艇交艇典禮」。（圖／記者陶本和攝）

