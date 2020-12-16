蔡英文美智庫演說再提兩岸不設前提對話　國台辦回應了

▲總統蔡英文發表錄影演說。（圖／總統府提供）

記者魏有德／北京報導

總統蔡英文10日透過視訊在美智庫發表演說提到，「這不是我們期待的兩岸關係，我們尋求的是建設性的兩岸對話，在不預設前提下，和平解決歧見。」對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，當前兩岸關係緊張的根源，在於民進黨當局拒不承認九二共識，「否認九二共識、背離一個中國原則，任何對話交往都無從談起。」

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者魏有德攝）

朱鳳蓮指出，「民進黨當局近期嘴上講著兩岸和解、對話，實際上卻加緊勾連外部勢力挑釁大陸，針對香港、新疆等議題罔顧事實、大放厥詞，惡意攻擊大陸，製造兩岸對立，這樣的行徑與所謂和解、對話，完全是背道而馳。

蔡英文此前在演說中提到，歷史總是不斷重演，愈來愈清楚的是，世界現在又再度面臨要自由、威權主義的重大抉擇，「看看香港，這個曾經是亞洲最自由繁榮的城市，現在已陷入恐懼、焦慮和動盪中」。

▲解放軍軍機繞台演訊。（圖／國防部提供）

蔡英文表示，「對岸罔顧台灣2,300萬人民，百般阻撓我們參與衛生、飛航安全、國際警察合作、氣候變遷等國際組織，並惡意散播假訊息，煽動人民懷疑政府，挑戰我們民主的弱點。」

蔡英文強調，台灣堅決走不同的路，因此勢須制止軍事冒險主義，以在日益加劇的軍事緊張局勢之中捍衛自己，「過去4年多來，我履行了增加國防預算的承諾，彌補過去多年困難的國防預算削減」。