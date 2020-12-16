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這就是水雷！蔡英文超直白開箱「快速布雷艇」　反登陸神器曝光

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▲▼國艦國造快速佈雷艇搭載的萬象二型水雷。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

▲蔡英文臉書粉專直白開箱國艦國造的「快速布雷艇」水雷，引發網友歪樓討論。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

記者陳政錄／綜合報導

總統蔡英文15日前往宜蘭，見證國艦國造進展，並在臉書粉專上曝光大量開箱內容。其中，國軍自2002年起現役的萬象二型水雷「高清無碼照」罕見曝光，在對岸解放軍近期頻頻釋出「兩棲登陸灘頭作戰」威嚇演訓畫面的背景下，這款阻敵於海上、捍衛台灣海岸線的神器，也意外引發網友討論。

蔡英文15日前往宜蘭龍德造船，親自為首艘「航母殺手」沱江級軍艦命名為「塔江艦」、開箱「快速布雷艇」。前者具備速度快、戰力強特點，配備有先進電戰、偵搜系統，以及強力的雄二、雄三反艦飛彈，能夠攔截或打擊主力敵艦。預計到2023年底建成6艘。

▲▼蔡英文總統15日「高效能艦艇後續艦首艦命名、下水暨快速布雷艇首艇交艇典禮」。（圖／總統府提供）

▲蔡英文總統15日出席「高效能艦艇後續艦首艦命名、下水暨快速布雷艇首艇交艇典禮」。（圖／總統府提供）

同為國艦國造的「快速布雷艇」方面，擁有世界頂級、台灣自行研發的「自動布雷系統」，導航定位後，能短時間在航道上布下水雷，阻擋敵艦進出和登陸。這是不對稱作戰 的重要戰力，預計一共建造4艘。

值得注意的是，蔡英文還進一步在臉書上曝光「快速布雷艇」的內部設施、官兵休息空間，甚至是內部搭載的「萬象二型水雷」等重火力武器，更配上超直白圖說「這就是水雷」，引發網友討論，有人笑稱，「謝謝總統說明，我還以為是熱狗呢！」，有熱心網友提醒，「前面忘記加上「To 解放軍：」。

▲▼快速布雷艇外觀。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

▲蔡英文也讓艦上的自動布雷系統首次曝光。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

事實上，台灣四面環海，中科院自1975年3月起就開始研發萬象水雷，但曝光度卻遠不及飛彈等武器。該水雷型號從最初的第一代萬象水雷，到2002年起現役的萬象二型水雷，以及甫研製成功的萬象三型水雷。

萬象水雷可分為沉底雷丶繫留雷及漂雷等三種，此次蔡英文臉書上罕見曝光的，就是萬象二型水雷的沉底雷，屬聲音及磁性感應引爆的多功能水雷，布放深度超過200公尺以上，以水面艦船為目標。其中，萬象水雷具有延遲以及自毀功能，中科院並進一步研製各型智慧型淺水區水雷，配有敵我識別功能，防止敵軍發動快速兩棲突擊，冀在戰時封鎖離島、台灣海峽重要入口。

▲▼國軍107年春節加強戰備,水雷爆破。（圖／記者季相儒攝）

▲國軍107年春節加強戰備演訓時，水雷爆破畫面。（圖／記者季相儒攝）

前海軍陸戰隊上校、國防部資深諮詢委員宋兆文在《ETtoday雲論》指出，近期美軍售台包括HIMARS多管火箭系統、陸射魚叉反艦導彈、MQ-9無人機，再聯合智慧水雷戰力，可達有效阻止敵軍海上進犯的效果。

宋兆文直言，智慧水雷造價低廉，佈放迅速簡單、作戰時間長久，且清除困難而緩慢，掃雷船艦防空能力薄弱，容易被空中攻擊摧毀，是不對稱作戰的有效武器。但他也提到，我中科院有萬象二型/三型水雷，以及萬威水雷，因量產多種新銳武器系統，只有萬象二型能排上生產線；目前兩岸軍情嚴峻，必須獲得更多更好水雷，來加強整體戰力，確保國家安全，向美採購智慧水雷，能迅速獲得所需戰備數量，嚇阻共軍犯台。

►時間對我們來說完全沒用！

▼快速布雷艇外觀、官兵生活空間。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

▲▼快速布雷艇外觀。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

▲▼快速布雷艇內部。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

這就是水雷

蔡英文 Tsai Ing-wen 發佈於 2020年12月14日 星期一

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