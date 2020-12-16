開車廂偷東西！美女熱蠟師「高EQ喊話小偷」　網大讚：抱怨有深度





▲偷竊。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

一名楊姓女網友昨（15日）晚因機車車廂未關緊，不幸遭到小偷偷竊，遺失的物品有三瓶保養品和三包紙巾，價值不到2000元，然而她以幽默口吻，專業地為小偷解說各商品功效，以及使用方法，雖然是一篇抱怨文，卻意外展現了她的高EQ。貼文曝光後，獲得許多網友大讚，「很有深度」。

原PO在臉書「爆怨公社」發文，表示自己是一名剛創業的熱臘師，昨晚將機車停在北投某間超商門口，因為下雨急著離開，因此忘記將車廂關緊，沒想到遭到偷竊，「因為您走的太快，只好用這種方式告訴您，被您帶走的三瓶保養品、三包濕巾的用法」，而這些商品價值不到2000元。

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▲原PO發文展現高EQ。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

她指出，有兩瓶是熱蠟美肌，用來養護肌膚的凝露，不論是臉部、身體都能做使用，「但您放心啦！您塗了依然止不了，您人生已經發爛！」另一瓶是嫩白霜，這瓶是不加酸、用純粹的植萃精油來讓暗沈的部位可以漸漸滋潤養白，是連孕婦都能使用的乳霜，「但是它再怎麼白，也白不了您骯髒的心！」

她接著說，濕紙巾則是專為女生私密處做設計的，「原本我是想買來體貼我的客人，但被您搶先體驗了，雖然不知道您是男是女，但這帶著我詛咒的東西，您擦拭哪裡都不會乾淨，尤其是手」。最後還不忘再調侃一次小偷，「我想您不會有除毛的需求，因為全身應該爛的差不多了」。

貼文曝光後，原PO的高EQ獲得許多網友大讚，「化悲憤為解說調侃的方式非常不錯，我欣賞你的高EQ」、「有深度的抱怨」、「另類的爆怨更讓我感受到樓主的無奈跟難過」。然而原PO超專業的商品解說，也引來許多網友敲碗「商品哪裡買」，「怎麼那麼會介紹，看了都想買了」。