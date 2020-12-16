他怨吃Buffet每次都虧錢　內行人曝高CP值神招！7品項吃對賺到

記者黃翊婷／綜合報導

Buffet到底要怎麼吃才能回本？一名網友日前在臉書「爆怨2公社」PO文詢問，大家都是怎麼吃Buffet又不虧錢，沒想到竟然釣出許多神人回應，包含先從高單價餐點開始吃、少喝湯，還有一名女網友分享7種品項的食用順序，一開始要先從海鮮類下手，甜點則排在最後。

▲大多數網友認為，除非是大胃王，否則Buffet怎麼吃都是虧本。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

原PO提到，他每次去吃Buffet都虧錢，所以想要問問大家有沒有什麼技巧可以一次吃到回本。文章一PO出，不少網友紛紛留言分享自己的吃法，「要吃回本，高單價的蝦子、螃蟹、牛排、生魚片可以多吃，忌碰氣泡飲料、澱粉、甜點和湯水多的料理」、「從平日自己捨不得買的吃起」、「挑最貴的下手，沒在喝湯，蔬菜也沒在夾的」。

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還有一名女網友列出7種品項的食用順序，首先要從海鮮類開始吃，接著依序是生魚片、蔬菜類、肉類、炸物、水果飲料，最後才是甜點，但千萬不能一開始就狂吃炸物，否則大概15分鐘就飽了。

不過，大多數網友認為，Buffet吃的是氣氛，不用太在意有沒有回本，「吃到開心就是回本了」、「以前年輕會為了吃回本，現在是吃多樣性選擇，一個爽感」、「其實Buffet怎麼吃都虧，有開心到就好」。