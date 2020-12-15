全聯鮮奶「被扣住」跑不掉了！　內行曝真實功用：豆腐也用過

▲牛奶被綁住了！（圖／原PO授權使用，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者曾筠淇／綜合報導

全聯福利中心除了商品眾多，且價格也相當親民，因此深受民眾喜愛。一名男網友先前去木柵的某間全聯時，發現放在冷藏區的家庭號牛奶竟被灰色的機關給鎖住了，讓他相當好奇其作用。照片曝光後，立刻引發熱議，有網友立刻回應，「全聯小偷很猖獗」、「很多飲料廠商都被偷怕了」。

這名男網友在臉書社團「全聯消費經驗老實說」上驚呼，「請問這是？」從他PO出的照片可以見得，位在冷藏區的家庭號牛奶上，竟被扣上疑為磁扣的灰色機關，和一般商品有著顯著差異，沒辦法結帳了就直接拿走，必須經過店員消磁、解開才行。

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照片曝光後，不少網友留言回應，「怕被偷」、「防偷竊」、「有腿的牛奶」、「這麼大瓶要怎麼偷？藏都藏不住」、「傳說中，牛奶界的LV」、「怕偷喝再蓋回去」、「這兩罐可能比較特別吧」、「天線寶寶」、「小偷無所不在」、「只有這牌這樣嗎」、「綁這個（門口防盜）才會響啊！條碼又沒什麼機關」。

此外，也有網友分享過往見聞，「2000ml可樂都有人偷了，還一次偷三瓶」、「要看地區，每家店的小偷偏好不同」、「應該是被偷過，不要覺得大瓶就不會喔！我們店就曾經一天被偷八瓶高粱」、「我以前做超商，有固定客人來偷保險套」、「我家這邊有時鎖，有時沒鎖」、「看過17元豆腐也有用的」、「前陣子家附近的全聯是把防盜綁在養樂多上，有陣子酪梨盛產期是綁在布丁上」。