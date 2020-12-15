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吞1顆膠囊喝3口水！她半夜秒崩潰　神人曝關鍵在「頭的角度」

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記者黃翊婷／綜合報導

「你們最多一次可以吞幾顆膠囊啊？」一名女網友13日在臉書「爆怨公社」PO文表示，她因為很不會吞藥，常常吞一顆膠囊就要喝3口水，反而導致半夜頻尿，十分困擾，所以想請教大家有沒有什麼技巧可以改善這樣的狀況。結果網友分享絕招，竟然和「頭」的角度有關！

▲▼吃藥,藥丸,止痛藥,喝水,服藥,感冒。（圖／翻攝自pixabay）

▲原PO自稱不太會吞膠囊。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

原PO提到，為了讓自己更漂亮、保持身體健康，平時會吃一些保健食品，睡前也會吞好多顆，但一顆膠囊就要配3口水，常常8顆吞完就喝光一杯大鋼杯的水，半夜還得起來上廁所3、4次，實在很困擾，「你們最多一次可以吞幾顆膠囊啊？」

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沒想到這一問，竟然釣出許多有同樣困擾的網友，並紛紛留言表示，「我都磨成粉」、「我吞一顆喝掉整瓶水，藥丸還在嘴裡」。至於吞藥的小技巧，大多數網友認為，這其實和頭的角度有關係，「吞藥丸頭要抬高，一次約1、2顆，因為藥丸會往下沉；吞膠囊就要低頭，同樣一次1、2顆，因為膠囊會浮起來」、「吞膠囊要先喝一小口水，入口後先低頭，膠囊就會往喉嚨的方向跑了，這時候吞下去完全不會卡住，一口水就能搞定」。

不過，一名女網友熱心提醒，食道其實非常脆弱，不建議一次吞太多顆藥丸或膠囊，萬一卡住可能會導致發炎，甚至危及性命，「我雖然可以一次吞8顆，但曾經因此卡住氣管，咳不出來也講不出話，後來用力催吐才把藥丸吐出來，之後就再也不敢一口氣吞藥了。」

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