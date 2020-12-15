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22歲上兵缺氧過久成植物人　洪慈庸：該檢討偏鄉單位醫療人力

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▲▼立法院院顧問洪慈庸。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院院顧問洪慈庸。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蕭羽耘／台北報導

空軍戰管聯隊第六雷達中隊志願役士兵蘇威宇，1月因身體不適向長官報告休息，但他卻在6小時後被同袍發現昏倒於寢室，由部隊長官開車將他送往醫院，最終他因腦缺氧過久傷及腦幹成為植物人。對此，現任立法院長辦公室機要顧問、前立委洪慈庸15日表示，除了案子本身的疑點，其實也反映偏鄉服役單位缺乏醫療資源，人力問題也必須檢討。

媒體報導，蘇威宇在1月初因急性腎衰竭合併橫紋肌溶解，全身無力、抽蓄倒在寢室被同袍發現，軍方當時未叫救護車，由部隊長官開車將他送往醫院，他最終腦部缺氧過久成為植物人，報導也指稱，家屬質疑軍方延誤就醫，案情疑點重重。

而空軍司令部15日嚴正回應，本案經檢察官偵結，認幹部已即時處理，且考量營區地處偏僻，不待救護車而自行開車送醫，應無延誤送醫及查無不當管教犯行等疏失，為不起訴處分。

對此，洪慈庸15日在臉書表示，空軍志願役士兵蘇威宇的案子，除了案子本身的疑點，其實也反映偏鄉服役單位缺乏的醫療人力。收到當事人親友來訊後，月初找了空軍來說明情況，也發現蘇兵服役的地區位在偏鄉地方，內部也沒有配醫官，即便在寢室休息及有同袍陪伴，但同袍沒有醫療專業，也無法辨別他身體狀況正在惡化，醫療人力的問題也必須檢討。

她提到，除了請軍方務必全力協助同袍的醫療，也要盡全力提供家屬需要的協助。目前辦公室跟網友有提出相關的疑點，都會持續協助釐清，並轉給相關單位調查。

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