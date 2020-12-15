解放軍護衛艦南海實彈考核　戰機雲貴高原「突擊訓練」

▲解放軍南部戰區海軍某護衛艦支隊正在進行艦艇全訓合格考核。（圖／取自中國軍網）

記者陳政錄／綜合報導

美國政權交接之際，負責南海、中印邊境防務的中共解放軍南部戰區依舊動作頻頻。據《中國軍網》等官方揭露，南部戰區海軍某護衛艦支隊，近日正於南海某海域進行實彈艦艇全訓合格考核，另有一空軍航空兵旅，在雲貴高原進行實彈突擊訓練，「進一步強化備戰打仗的鮮明導向。」

《中國軍網》、《中新網》等大陸官媒報導，南部戰區海軍某護衛艦支隊，其艦艇全訓合格考核近日正在南海某海域進行，考核任務旨在「貼近實戰練，瞄準實戰考。」

解放軍指出，此次考核以「背靠背」方式，隨機導調戰術情節，並在防空反導彈考核中，設置多批次、多類型空襲目標，檢驗艦艇在復雜情況下快速決策和臨機指揮能力；同時，考核還對艦艇佔領陣位的準確性、射擊過程中的戰術應用，以及綜合攻防操演中，艦艇損管、裝備故障、電子乾擾等戰場情況進行模擬，一連持續6天。

另南部戰區空軍航空兵某旅，近日在雲貴高原某靶場，進行陌生環境下的精準突擊能力訓練，通過數百公里的遠距突防後，對指定目標實施臨空打擊。

解放軍戰鬥機飛行員表示，在突擊任務中，從發現目標到實施攻擊不過幾秒鐘，根本沒有多餘的時間瞄準調整。因此，透過戰術研究室的快速修正，飛行員可提升高原陌生靶場快速發現、精準命中的能力。

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▼解放軍南部戰區空軍航空兵某旅在雲貴高原進行實彈突擊訓練。（圖／取自中新網）