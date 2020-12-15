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F-16失事後強化軍紀無效　4士官營內飲酒還PO網...空軍嚴懲

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▲空軍花蓮基地營區。（圖／ETtoday資料照）

▲空軍花蓮基地營區。（圖／ETtoday資料照）

政治中心／台北報導

花蓮基地發生蔣正志上校駕駛一架F-16戰機失蹤及黃姓機工長在營內輕生案後，當時花蓮基地聯隊長謝日升少將要求所屬各單位要強化軍紀，不料據傳，又有黃姓士官等3名士官在營內飲酒，甚至拍影片上傳網路。對此，空軍司令部回應，第五聯隊接獲通報即實施行政調查，針對黃姓士官等員違反「資安違規」及「營內飲酒」等過犯，已依相關規定予以嚴懲，以正綱紀。

空軍司令部強調，有關幹部違失行為，均秉持「毋枉毋縱」與「留優汰劣」原則，依規定嚴懲絕不寬貸；另援為案例，持續落實軍法紀要求及加強內部管理，以杜絕類案再生。

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