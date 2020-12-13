1年多擅離職守43次！空軍料配件庫上尉值日官判拘110天

▲屏東地院判處許男拘役110天。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

曾任空軍料配件總庫屏東專業庫上尉許姓副庫長，擔任該庫值日官時以家裡有事等理由擅離勤務，經該單位監察官展開調查，發現他先後有43次類似紀錄，其中有一次和同僚一起打麻將情形，被屏東憲兵隊依違反職役職責罪移送法辦。檢方起訴後，屏東地院判處拘役110天，如易科罰金以1000元折算一日。

判決書指出，許姓男子於2009年6月30日入伍，前係空軍料配件總庫屏東專業庫上尉副庫長（已於2019年12月25日退伍），其明知於2018年7月18日起至2019年10月5日，尚為現役軍人身分期間，且其於經核定擔任該庫駐隊官，負責突發狀況處置、督導災害管制及颱風作業之處理，並兼任單位防颱搶救組組長、執行每日庫區巡查任務等重要任務。

該工作屬於衛、哨兵以外其他擔任警戒職務之人，詎其依表接值擔任駐隊官後，竟基於擅離勤務所在地之犯意，未經請假程序，以家裡有事等原因，駕駛自小客車擅自離去空軍料配件總庫屏東專業庫營區勤務所在地。

經單位展開調查，發現他1年多來，有43次類似行為，移送屏東憲兵隊函送法辦。

法官審酌，以許行為時為現役軍人，本應重法守紀，竟棄其營區安全於不顧，於擔任值日官時擅離勤務所在地，以離開營區購買物品、夜間外出打麻將、返家探視母親或過夜離開職守，足認其所為影響軍隊紀律及營區安全管控，惟念其犯後尚能坦承犯行，又要扶養父母，判處拘役110天。

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