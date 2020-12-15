22歲上兵橫紋肌溶解變植物人　空軍強勢回應：無延誤送醫與不當管教

▲國防部空軍司令部外觀。（資料照／記者呂佳賢攝）

政治中心／綜合報導

媒體報導，在空軍服志願役的22歲上兵蘇威宇，1月因急性腎衰竭合併橫紋肌溶解，全身無力、抽蓄倒在寢室被同袍發現，疑因延誤就醫導致腦部缺氧過久成為植物人。對此，空軍15日嚴正回應，本案經檢察官偵結，認幹部已即時處理，且考量營區地處偏僻，不待救護車而自行開車送醫，應無延誤送醫及查無不當管教犯行等疏失，為不起訴處分。

根據《CTWANT》報導，蘇威宇在1月初某日清晨起床後因身體不適在寢室中休息，豈料6個小時後卻被同袍發現昏迷，軍方部隊長官開車將他送往醫院，但在送醫前就已失去生命跡象，急救後仍因腦缺氧過久成為植物人，家屬相當痛心，報導指稱軍方延誤就醫。

空軍司令部15日表示，針對媒體報導「空軍服役變植物人，家屬質疑延誤就醫」等情，報導內容與事實不符， 一、蘇姓士兵家屬認為單位幹部送醫程序有瑕疵等情，向台灣士林地方檢察署提出刑事告訴；而國防部也針對家屬檢控，併案將相關資料送地檢署調查。

空軍司令部說，本案經檢察官偵結，認幹部已即時處理，且考量營區地處偏僻，不待救護車而自行開車送醫，應無延誤送醫及查無不當管教犯行等疏失，為不起訴處分。最後表示，本部對於肇生此案表達不捨與傷痛，將持續協助家屬辦理各項醫療及慰助作業。

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