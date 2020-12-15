影／蔡英文比蘇貞昌招牌「衝衝衝」手勢　打破「換閣揆」傳言

記者陶本和／台北報導

近期政府處理美豬進口、中天換照議題，讓行政院長蘇貞昌所率領的團隊陷入苦戰，更有特定團體放話指總統蔡英文有意「內閣改組」。對此，總統蔡英文15日下午，面對倒閣議題，比出蘇貞昌的招牌「衝衝衝」手勢，高喊「院長加油」，破除傳言。

針對「倒閣」的傳言，總統府發言人張惇涵稍早表示，這段期間包括中國官媒在內等特定媒體點名批判蘇貞昌，炒作內閣改組等議題，「這些炒作毫無意義，蔡總統也沒有這個打算」。

他強調，蔡英文不僅非常肯定蘇貞昌，深知蘇及他帶領的內閣團隊的辛苦，也非常支持蘇貞昌，期盼蘇貞昌和內閣團隊持續全力以赴，推動各項國政建設。

事實上，有關換閣揆的傳言，黨政高層表示，不外乎是蘇貞昌處理極為棘手的美豬進口，以及中天電視換照的議題，進而產生政黨對壘，出現嚴重消耗閣揆、團隊政治能量的狀況。

不過，黨政高層表示，從國內政黨氛圍來看，內閣團隊碰到了美豬、中天換照議題，讓國民黨找到題材發揮，而其他小黨也尋求議題勢必打蛇隨棍上，所以造成內閣的耗損是可以想見的。因此，當蘇貞昌上任沒多久，跟蔡英文談到美豬議題時，大家心裡就已知道，這會是一場硬仗，而且只有蘇貞昌扛得住。

但是，如果撇開國內的藍綠對抗，從國際的視角來看台灣，黨政高層指出，整個內閣團隊防疫表現絕對是首屈一指，不需贅述；而在經濟的表現上，2020年第三季，經濟成長率是3.33％，穩居亞洲四小龍第一，而全年經濟成長率，預估可上修至2.54%，也會是四小龍唯一正成長的國家。

若再以接班的角度來看民進黨，黨政高層也指出，黨內有意更上層樓的諸侯、明日之星們，在前高雄市長韓國瑜「請假選總統」後，綠營要再半路辭官，接掌閣揆的可能性大大降低，因為這很容易被對手操作「雙標」，「為何韓國瑜不行，民進黨卻可以？」

▼總統蔡英文比出蘇貞昌招牌「衝衝衝」手勢，替院長加油，破除「換閣揆」傳言。（圖／記者陶本和攝）



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