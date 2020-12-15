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政院統編案延燒！羅友志曝關鍵：蘇貞昌正苦嚐當年「韓黑」的滋味

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▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 經濟組 立委林德福 徐志榮 高金素梅。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者邱茀濱／綜合報導

行政院長蘇貞昌日前使用三倍券購買漫畫送給孫女，但發票上卻打上政院統編，引發外界議論。對此，資深媒體人羅友志今（15）日發文點出關鍵，直指蘇貞昌現今遭遇就像當年「韓國瑜鋪天蓋地被抹黑，一模模一樣樣！」並感嘆這不就是現世報嗎？

羅友志15日在臉書上說，「蘇黑」正在苦嚐當年「韓國瑜被黑」的滋味！以「新聞元素」來說，「03722403統編」事件根本是小事，真要大家放下成見看這件事，根本是你我買一本書、一包泡麵、一包菸回家，發票隨手丟在餅乾盒，這樣的事而已。

他話鋒一轉，但問題是發生在蘇貞昌身上就變成新聞，而且是燒也燒不完的延伸新聞，因為蘇是「最討厭的政治人物第一名」，講再白一點，「因為揶揄他、尻ㄙㄟ他、酸他有收視率、有點擊率、有流量！」

「跟這一年，韓國瑜鋪天蓋地被抹黑，一模模一樣樣！只不過，現在換成了『蘇黑』。」羅友志指出，雖然他是「蘇貞昌專業戶」，但他都罵到自己有點不好意思了，可是製作單位拿出前一天的收視率，他也只能認了，因為大家好愛看蘇貞昌被罵，「那個高、那個共識，不是一般的民怨，是咒怨。」

最後，他強調，「這不是現世報嗎？罵韓國瑜還動用1450，罵蘇貞昌是全民1450。」貼文一出，至今已累積超過4千讚，網友紛紛留言說，「這一天終於來臨了....哇哈哈哈哈哈哈」、「輸了還什麼都貪，輸真貪」、「當初是怎樣黑心的，報應來得真快呀」。

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