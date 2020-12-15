1.5萬戶社宅遭諷「不可能」　蔡英文：土地準備了、財源找到了！

▲蔡英文說明社宅規劃。（圖／翻攝蔡英文臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

台北市推動社會住宅引發口水戰！市長柯文哲槓上中央，怒嗆總統蔡英文承諾明年要蓋1.5萬戶社宅「不可能」。對此，蔡英文表示透過臉書重申社宅目標，並強調「土地準備好了，財源也找到了，我們的速度越來越快，絕不會停下腳步。」

蔡英文指出，政府要蓋社會住宅就是因為，有許多剛出社會的年輕人，會有居住的需求。尤其在都市打拚的年輕人，幾乎都必須面對居住的壓力。因此在2010年參選新北市長時，就把住宅政策當成主要政見的候選人。

蔡英文表示，相較於國際上的先進國家，台灣的社會住宅比率實在太低了。過去的政府不重視、忽略不管，因此在2016年擔任總統後，社會住宅成為重要政策之一。在第一任中，一起和執政團隊，一同修改住宅法、通過租賃專法，設置 國家住宅及都市更新中心。

蔡英文說，政府設定了要直接興建12萬戶社會住宅，加上8萬戶民間空餘房屋的「包租代管」，總共20萬戶社會住宅的總目標。截至目前為止，中央和地方興建的社會住宅，已經超過4萬戶，明年更要一口氣興建1萬5千戶，「土地準備好了，財源也找到了，我們的速度越來越快，絕不會停下腳步。」

蔡英文強調，推動社會住宅並不容易，不過這幾年中央政府從不鬆懈。特別謝謝內政部和住都中心辛苦的同仁，他們被緊盯著進度，一刻都沒有放鬆；也肯定地方政府共同參與，溝通協調不容易，政策推動起來也總會有精進的空間。不過，她相信中央和地方，對於辦理社會住宅、改善居住問題的核心目標，都是堅定的。

蔡英文也說，不只要推動社會住宅，因應不正常的炒房現象，行政院長蘇貞昌也已經推出「五大措施」，希望用政府的力量，從各個層面來落實居住正義。

蔡英文表示，從倡議到實踐，我們一步一步認真做。只要願意參與的人比唱衰的人多，年輕朋友最在意的居住問題，一定可以持續改善，越來越好。

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