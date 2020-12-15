建議民進黨票選增「這四位」假消息元凶　國民黨：鐵定前幾名！

▲國民黨批評民進黨列10大假新聞。（圖／翻攝自國民黨臉書）

記者蕭羽耘／台北報導

民進黨邀請網友投票選出「2020年度十大假訊息」，選項包括蔡政府開會吃7000元便當、散布F-16飛官投誠等不實訊息都入列。對此，國民黨15日點名，「丁怡銘梗圖」、「蘇貞昌遭信功打臉」， 「王浩宇誣指家樂福賣萊牛」， 「王定宇爆東沙島遭中國包圍」等四大事件，譏諷這些事怎沒入列，鐵定可以獲得前四名，批評綠營做賊喊抓賊，執政黨不應介入判定消息真假。

民進黨日前透過IG帳號，在網路上募集上百條「最讓你印象深刻的假訊息」；14日則從中挑出20則進行票選活動，要讓網友選出「2020年度十大假訊息」。在選項方面，民進黨的票選活動分為「來自境外影響國安的錯假訊息」與「來自境內影響內政的錯假訊息」。

境外的假訊息方面所挑出的內容，包括中國網軍亂台PO免費領口罩假公文、散布F-16飛官投誠、統促黨主委涉收中國13萬轉發小英「假博士」新聞、蔡英文大啖蝙蝠湯等；境內錯假訊息方面的內容，則有衛生紙搶購潮、國民黨「假影片」被國際動保團體打臉、蔡政府開會吃7000元便當、鼓動囤糧提光存款、舊式身分證不得投票、桃園將封城等。

對此，國民黨15日在臉書批評民進黨，辦投票還搞大內宣，不利蔡政府言論就是假消息，看看民進黨提供的「境內假消息」選項，通通都是不利蔡政府的言論，國民黨的反萊豬影片，早已獲得動保團體支持並非假消息，居然也被列在其中，難道只要是反對蔡政府的言論，就通通都是假消息嗎？

國民黨指責，蔡政府就是製造假消息元凶，並質問四大假消息為何沒在選項內？誠心建議民進黨把這四個假消息通通納進選項，鐵定可以獲得前四名。

國民黨列四大假訊息如下：

●丁怡銘拿梗圖造謠，宣稱民間牛肉麵店用萊牛，影響商家聲譽

●蘇貞昌在立法院宣稱屏東信功肉品支持開放萊豬政策，直接被信功打臉

●王浩宇在臉書PO文誣指家樂福賣美國萊牛，引起民眾恐慌，被家樂福打臉



●王定宇爆料東沙島遭中國海上民兵包圍超過60小時，被海巡署駁斥無此事

國民黨也批評，民進黨將《社維法》變成打擊異己工具，說好的100%言論自由呢？身為執政黨卻靠著「打擊假消息」的手法，對不利蔡政府的言論進行裁罰，但是大多數裁罰案件都被法院撤銷，就是因為法院認定許多言論內容根本不是假消息，而且這屬於人民的言論自由，不應該用《社維法》來加以管制。

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