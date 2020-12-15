　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

建議民進黨票選增「這四位」假消息元凶　國民黨：鐵定前幾名！

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼國民黨批評民進黨列10大假新聞。（圖／翻攝自國民黨臉書）

▲國民黨批評民進黨列10大假新聞。（圖／翻攝自國民黨臉書）

記者蕭羽耘／台北報導

民進黨邀請網友投票選出「2020年度十大假訊息」，選項包括蔡政府開會吃7000元便當、散布F-16飛官投誠等不實訊息都入列。對此，國民黨15日點名，「丁怡銘梗圖」、「蘇貞昌遭信功打臉」， 「王浩宇誣指家樂福賣萊牛」， 「王定宇爆東沙島遭中國包圍」等四大事件，譏諷這些事怎沒入列，鐵定可以獲得前四名，批評綠營做賊喊抓賊，執政黨不應介入判定消息真假。

民進黨日前透過IG帳號，在網路上募集上百條「最讓你印象深刻的假訊息」；14日則從中挑出20則進行票選活動，要讓網友選出「2020年度十大假訊息」。在選項方面，民進黨的票選活動分為「來自境外影響國安的錯假訊息」與「來自境內影響內政的錯假訊息」。

境外的假訊息方面所挑出的內容，包括中國網軍亂台PO免費領口罩假公文、散布F-16飛官投誠、統促黨主委涉收中國13萬轉發小英「假博士」新聞、蔡英文大啖蝙蝠湯等；境內錯假訊息方面的內容，則有衛生紙搶購潮、國民黨「假影片」被國際動保團體打臉、蔡政府開會吃7000元便當、鼓動囤糧提光存款、舊式身分證不得投票、桃園將封城等。

對此，國民黨15日在臉書批評民進黨，辦投票還搞大內宣，不利蔡政府言論就是假消息，看看民進黨提供的「境內假消息」選項，通通都是不利蔡政府的言論，國民黨的反萊豬影片，早已獲得動保團體支持並非假消息，居然也被列在其中，難道只要是反對蔡政府的言論，就通通都是假消息嗎？

國民黨指責，蔡政府就是製造假消息元凶，並質問四大假消息為何沒在選項內？誠心建議民進黨把這四個假消息通通納進選項，鐵定可以獲得前四名。

國民黨列四大假訊息如下：

●丁怡銘拿梗圖造謠，宣稱民間牛肉麵店用萊牛，影響商家聲譽

●蘇貞昌在立法院宣稱屏東信功肉品支持開放萊豬政策，直接被信功打臉

●王浩宇在臉書PO文誣指家樂福賣美國萊牛，引起民眾恐慌，被家樂福打臉

●王定宇爆料東沙島遭中國海上民兵包圍超過60小時，被海巡署駁斥無此事

國民黨也批評，民進黨將《社維法》變成打擊異己工具，說好的100%言論自由呢？身為執政黨卻靠著「打擊假消息」的手法，對不利蔡政府的言論進行裁罰，但是大多數裁罰案件都被法院撤銷，就是因為法院認定許多言論內容根本不是假消息，而且這屬於人民的言論自由，不應該用《社維法》來加以管制。

其他人也看了這些...

內閣不改組　綠營人士：蘇貞昌會做到明年底
內閣不改組　蘇貞昌笑答：總統跟行政院長最知道彼此辛苦

更多熱門新聞...

蔡英文攜手蘇貞昌的3大關鍵　5月談話暗藏「四字」密碼
總統府：蔡英文非常肯定支持蘇貞昌　炒作內閣改組毫無意義

振興一下我們的美麗

ET快訊
暖暖包握手裡浪費了！　「放4部位」全身發熱
陳子璇離婚被「高國華好友們」追求　大老闆視訊示愛：妳好美
男登柴山慘中彈　子彈來源找到了！驚見海軍陸戰隊
陳子璇狂曝「與高國華戀愛故事」　蔡郁璇怒開砲
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蘇巧慧爭取「全面補助長輩假牙」　呼籲衛福部各縣市補助應平等

建議民進黨票選增「這四位」假消息元凶　國民黨：鐵定前幾名！

李彥秀被江啟臣出賣「做微整形」　拖許淑華下水：她做不錯推薦我

1.5萬戶社宅遭諷「不可能」　蔡英文：土地準備了、財源找到了！

賴士葆：蘇貞昌「寬以律己」令人咋舌　官員阿諛奉承打統編

65K2步槍挨批老舊「水準停留上世紀」　軍方：現役武器妥善率達標

內閣改組「空穴來風」　邱志偉：總統閣揆互動、默契好

中捷通車延期　北市副市長彭振聲：負責到底　2月底前改正瑕疵

外交部聯手AIT、日本台灣交流協會　2021全球事務議題擴大合作

資安衝擊全國產業　高虹安：推「數位發展部」只是選舉口號？

「女友半夜想喝奶茶怎麼阻止？」　鄧倫好會撩「這樣答」全場尖叫：天哪

瘦子被封「行走荷爾蒙」爆粗嗆超討厭　看高爾宣表演《Without You》：他什麼都沒唱！

警臨檢毒品列管女要求開包搜查 她拒絕：非法搜索...雙方釀衝突

女友洗澡跳電！水龍頭變總開關？ 「關水龍頭→秒沒電」警消也沒轍

夾娃娃驚見調味乳「魔力轉圈圈」　隨水流難瞄準！網：去買比較快

張震嶽狂飆多首經典...老婆上台「罕見合體」　猛灌高粱3秒：我現在可以噴火了！

厲旭高音對決「都噴出翼龍了」　「認哥」半途放棄..算你贏了！

騎車遇野狗猛吠狂追千萬別怕！ 達人教訣竅「不跑不吵穩定離開」

台南「在地人最愛」小吃大公開　2元水餃、25元米糕：觀光客別來

洗車高壓噴槍吹爆電動機車後照鏡　刺傷少女雙眼！醫：到院視力僅0.1

蘇巧慧爭取「全面補助長輩假牙」　呼籲衛福部各縣市補助應平等

建議民進黨票選增「這四位」假消息元凶　國民黨：鐵定前幾名！

李彥秀被江啟臣出賣「做微整形」　拖許淑華下水：她做不錯推薦我

1.5萬戶社宅遭諷「不可能」　蔡英文：土地準備了、財源找到了！

賴士葆：蘇貞昌「寬以律己」令人咋舌　官員阿諛奉承打統編

65K2步槍挨批老舊「水準停留上世紀」　軍方：現役武器妥善率達標

內閣改組「空穴來風」　邱志偉：總統閣揆互動、默契好

中捷通車延期　北市副市長彭振聲：負責到底　2月底前改正瑕疵

外交部聯手AIT、日本台灣交流協會　2021全球事務議題擴大合作

資安衝擊全國產業　高虹安：推「數位發展部」只是選舉口號？

瑞芳東北角連日大雨釀災　岩壁土石崩落石砸進民宅1人傷

個性貓唯一堅持「拒用貓砂盆」　主子研究1年驚見爆笑真相

《天橋上》神還原中華商場　莊凱勛揭「神秘99樓傳說」

台南永康住宅火警犯嫌抓到了！女網友承認：是我點火

中國傳禁澳洲煤炭　汪文斌痛批澳洲：以受害者自居「混淆視聽」

屈臣氏年度熱賣唇彩Top5　第1名「不需思考的萬能色」網推爆

鄧紫棋狂飆10段高音…釣出林俊傑回應　一開口被當「酸民」狠譙！

蘇巧慧爭取「全面補助長輩假牙」　呼籲衛福部各縣市補助應平等

防疫旅館太豪華！她PO三餐爽喊「像被供養的豬」：菜色沒重複過

金山警分局防搶演練　驚悚夯劇《紙房子》悍匪面具行搶超逼真

超逼真！開箱淘寶「假胸神器」 cup升級效果驚人...觸感超真實

政治熱門新聞

高嘉瑜推實坪制開嗆　花敬群怒回6字

韓國瑜爆偷整形！名嘴揭2部位動手腳

蘇貞昌買漫畫送孫女報統編　政院認了

絕食14天！蘇震清「受鄉親感動」恢復進食

獨／內閣不改組　綠：蘇揆做到明年底

F-16失事後強化軍紀無效　4士官營內飲酒還PO網...空軍嚴懲

江啟臣爆料李彥秀微整遭內部群組圍剿

李來希諷華航新塗裝「C+蕃薯ARGO」：有哪幾個老外在乎？

民進黨：沒有蓋不好的社宅「只有擺爛的市長」

統編風波抓戰犯？蘇貞昌：多事的人就是我

海軍新戰力　蔡英文開箱國艦國造

李來希批葉毓蘭：提案內容抄陳瑩　在應付什麼？

22歲上兵缺氧過久成植物人　洪慈庸：該檢討偏鄉單位醫療人力

65K2步槍挨批老舊「水準停留上世紀」　軍方：現役武器妥善率達標

更多熱門

相關新聞

賴士葆：蘇貞昌「寬以律己」令人咋舌　官員阿諛奉承打統編

賴士葆：蘇貞昌「寬以律己」令人咋舌　官員阿諛奉承打統編

繼「牛肉麵事件」打統編引發風波後，行政院長蘇貞昌日前使用三倍券購買漫畫送給孫女，發票上赫然發現行政院統編，再度延燒爭議。對此，國民黨立委賴士葆15日表示，蘇貞昌長久以來嚴以待人，大小事動輒斥責震怒顯示官威，對照當自己犯錯的時候，寬以律己到令人咋舌的地步；以至於交際科繼續阿諛奉承，習慣性的打統編。

內閣改組空穴來風！邱志偉：蔡蘇互動、默契好

內閣改組空穴來風！邱志偉：蔡蘇互動、默契好

李貴敏籲公開特別費　蘇貞昌：燒更大的火

李貴敏籲公開特別費　蘇貞昌：燒更大的火

馬英九批蘇貞昌太過分：為討好美國什麼都犧牲

馬英九批蘇貞昌太過分：為討好美國什麼都犧牲

影／蔡英文比蘇貞昌招牌「衝衝衝」手勢　破換閣揆傳言

影／蔡英文比蘇貞昌招牌「衝衝衝」手勢　破換閣揆傳言

關鍵字：

國民黨民進黨蘇貞昌王定宇王浩宇丁怡銘

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

空軍服役1年變植物人　家屬淚控「寢室黑幕」

情侶交往4天鬧跳樓！17歲妹墜21F亡男友偷偷回家

董至成GG「陸劇組全面封殺台灣人」下場慘

即／台中市議員張玉嬿車禍！「顱內出血、骨盆骨折」

Pornhub「2大教師片」全下架　鄉民哭了

Makiyo「戶頭剩2000→月入60萬CEO」！

妹學汪等爸下班　2年後背影變了

樓梯遇萌貓！他放慢腳步下秒氣炸

我希望爸爸死掉！5歲男童許下生日願望後離世

王少偉娶她納豆紅包88萬　黃子佼跟風加碼120萬

她酒醉摔車被送醫　急診室內遭醫師怒賞巴掌！

流浪爺爺手繪紙鈔買麵　老闆暖舉逼哭萬人

瘦子唱一半突曝2喜訊...全場叫瘋！

她腿開刀！外送員霸氣喊「不准動」親送5樓

綠鬣蜥「集體被補」排排站　網友歪樓

更多

最夯影音

更多
「女友半夜想喝奶茶怎麼阻止？」　鄧倫好會撩「這樣答」全場尖叫：天哪

「女友半夜想喝奶茶怎麼阻止？」　鄧倫好會撩「這樣答」全場尖叫：天哪
瘦子被封「行走荷爾蒙」爆粗嗆超討厭　看高爾宣表演《Without You》：他什麼都沒唱！

瘦子被封「行走荷爾蒙」爆粗嗆超討厭　看高爾宣表演《Without You》：他什麼都沒唱！

警臨檢毒品列管女要求開包搜查 她拒絕：非法搜索...雙方釀衝突

警臨檢毒品列管女要求開包搜查 她拒絕：非法搜索...雙方釀衝突

女友洗澡跳電！水龍頭變總開關？ 「關水龍頭→秒沒電」警消也沒轍

女友洗澡跳電！水龍頭變總開關？ 「關水龍頭→秒沒電」警消也沒轍

夾娃娃驚見調味乳「魔力轉圈圈」　隨水流難瞄準！網：去買比較快

夾娃娃驚見調味乳「魔力轉圈圈」　隨水流難瞄準！網：去買比較快

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面