賴士葆：蘇貞昌「寬以律己」令人咋舌　官員阿諛奉承打統編

▲行政院長蘇貞昌參訪台灣漫畫基地，用三倍券幫孫女買漫畫。（資料照／行政院提供）

記者蕭羽耘／台北報導

繼「牛肉麵事件」打統編引發風波後，行政院長蘇貞昌日前使用三倍券購買漫畫送給孫女，發票上赫然發現行政院統編，再度延燒爭議。對此，國民黨立委賴士葆15日表示，蘇貞昌長久以來嚴以待人，大小事動輒斥責震怒顯示官威，對照當自己犯錯的時候，寬以律己到令人咋舌的地步；以至於交際科繼續阿諛奉承，習慣性的打統編。

賴士葆在臉書批評，前行政院發言人丁怡銘買牛肉麵打統編風波，蘇揆面對愛將不忍、也不願苛責，他又道歉又緩頰。如今替愛孫買童書打統編的事件，蘇貞昌覺得不過是一時糊塗之舉，毫無深切究己的態度，讓人民看輕高官的操守風範不過爾爾。

他表示，自己同意前朱立倫所說公私不分就是貪汙，蘇貞昌或許以為3010元有這麼嚴重嗎？身為最高行政首長經常面對很多社會事件，不管動機或行為牴觸法律，千篇一律聽到行政院長表示要依法追究嚴辦、絕不寬貸，展現的是大是大非。碰到屬下替自己的私用報公帳，卻只要求把發票換回來就沒事，這樣是否涉嫌對於自家不法的事情包庇？

賴士葆說，面對萊豬的事情，至今態度高傲，總統蔡英文、蘇貞昌不肯對犧牲健康的台灣人民說一句道歉。在高官心中，以為任何的錯，硬拗到底就會變成對的。丁怡銘事件之後，蘇貞昌並沒有檢討糾正行政院，也沒有追究自己怠惰失職的管理，以至於交際科繼續阿諛奉承，習慣性的打統編。公款不當使用的責任，最該被譴責的是蘇貞昌。現在蘇貞昌最該做的事情就是公布所有特別費的支出以自清，再講其他的就是多餘的。

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