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屏東潮州福安宮「千人移廟」　1條粗麻繩被拉斷！超狂實況曝光

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記者徐愷昕／屏東報導

屏東潮州福安宮今（15）日舉辦「千人移廟」活動，超狂實況稍早曝光！畫面中可見該土地公廟體下方已設置多道抬升軌道，再搭配上滾筒後，將由千名信眾舉行開拉儀式。怎料，活動才剛開始過沒多久，8條粗麻繩中的其中一條卻被拉斷，所幸經廟方即時處理，儀式仍順利結束。而據了解，其實「移廟儀式」僅是一種象徵性的做法，後續整個搬遷還是會交由專業機具進行。

▲▼屏東潮州福安宮移廟大典。（圖／翻攝臉書《屏東迷PingtungMeaning》）

▲屏東潮州福安宮今（15）日舉辦「千人移廟」活動。（圖／翻攝臉書《屏東迷PingtungMeaning》）

▲▼屏東潮州福安宮移廟大典。（圖／翻攝臉書《屏東迷PingtungMeaning》）

▲▼活動現場可見千名信眾穿上白衣參與，怎料，過程中卻有一條麻繩遭拉斷。（圖／翻攝臉書《屏東迷PingtungMeaning》）

▲▼屏東潮州福安宮移廟大典。（圖／翻攝臉書《屏東迷PingtungMeaning》）

潮州福安宮本月15日（農曆11月1日）搬新家，廟方指出，雖然今年才剛原地重建，但後來因占用道路遭檢舉、確定違規，案經協調後，才決定將現有但未完成、重達1200噸的廟體，使用「抬升技術」平移至合法的租用地。

今早活動一開始，千名參與活動的鄉親朋友及信眾都穿著白上衣，蓄勢待發來到現場做準備，而屏東縣長潘孟安也到場一同參與這難得的盛事。直播畫面中可見，要被移動的土地公廟已裝上抬升軌道，下方也設置了滾筒，準備由8條麻繩進行遷移。怎料，活動才剛開始不久，其中一條粗麻繩卻意外斷掉，所幸在廟方緊急處理後，儀式重新啟動也順利結束。而據了解，千人移廟僅是一種象徵儀式，最後的整個遷移還是會透過大型機具完成。

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