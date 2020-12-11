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大鵬灣燈會場地　議員洪明江：現雜草叢生如「瞻仰遺容」

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▲屏東縣議員洪明江11日就東港大鵬灣燈會、高捷議題，質詢縣政府 。（圖／翻拍）

▲屏東縣議員洪明江11日就東港大鵬灣燈會、高捷議題，質詢縣政府 。（圖／翻拍）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣議員洪明江今（11）日針對大鵬灣燈會閉幕後如何延續觀光潮、高捷紅線延伸東港案是否已啟動爭取經費作業等議題進行質詢，尤其大鵬灣燈會結束，目前雜草叢生，走進大鵬灣宛如在「瞻仰遺容」，期盼縣府進行行銷；而屏東每天有約33萬人次北上工作，比高鐵更需要迫切需要興建，縣長潘孟安表示，高屏溪未過，說要延長到潮州，宛如椽木求魚先跨入高屏溪，再跨到東港溪，才能延長到潮州。至於高捷延到屏東，牽扯經費問題，還要向交通部爭取。

洪明江質詢說，大鵬灣燈會活動13天，籌辦總經費近7億，卻在燈會結束後國際級賽車場、東方酒店相繼歇業，主燈「巨鮪來富」等數座特色花燈變成歷史遺址，日前，他前往了解，發現目前已是雜草叢生，宛如「瞻仰遺容」，縣府應加緊進行銷，延續在地觀光人潮和在地經濟。

洪議員說，經查每日開往台1線、台17線及台88線北上工作縣民，以各車種車輛數，換算承載人次達33萬人次，顯見縣民的需求應是高捷重於高鐵。今年年初屏東縣政府評估報告，高捷延伸至屏東以「小港東港線」為最優路線，高捷是能讓縣民及各地的觀光客之便利性大大提升，能解決路面交通阻塞問題 。

另高鐵延伸六塊厝站案，跨高屏溪進入屏東境內的長度僅2公里，對於縣民在長程交通便利上感受不大，縣府應積極爭取再延伸到潮州站。他不反對高鐵延長到屏東，但應延長到潮州。

縣長潘孟安說，高鐵高屏溪未過，說要延長到潮州，宛如緣木求魚，要先跨入高屏溪，才有可能跨越東港溪，才能延長到潮州。至於高捷延到屏東，牽扯經費龐大，還要再向交通部爭取。

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