1200噸潮州福安宮遷移40米　千人拉繩場面壯觀！大型機具接力

▲屏東縣潮州福安宮15日進行千人移廟大典儀式 。（圖／翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣潮州鎮福安宮15日動員千位以上信眾進行搬遷作業，場面相當壯觀，預計整個工程花1個半月完成。

▲▼福安宮千人移廟。

潮州鎮福安宮興建於日治時代，但確切興建年代目前無法可考證，但於1976年都市計畫以前就已確實存在，後來因土地開發，變成位在道路中央，2019年年廟方進行廟宇整修時，遭人檢舉在都市計畫道路上施工，工程因此停擺，整座廟宇現灰灰的一片。經多方努力，在旁邊找到一塊縣有地，以向縣府承租方式將廟宇搬遷至該處方式解套。

但福安宮重達1200噸，要移動40米，是一項大工程，廟宇公告請民眾參與遷移工程，經鄰里相傳，相親踴躍參與。

遷移前，先由施工人員展開先期作業，在牆壁上打樁、套上鋼索，準備拖行的工具，再利用枕木和磚頭墊高廟宇，在最底曾舖上鋼管，方便廟宇地基移動。

今早，信眾們戴穿著白色上衣、戴著棉製手套，精神抖擻參加福安宮進行「千人移廟大典」，由8條粗麻繩拉動廟體，透過滾桶移動，不過，移廟大典剛開始，其中一條粗麻繩卻被拉斷，經緊急排除重新開始，在信眾們大喊「風調雨順」後完成完成儀式，隨後由大型機具接力，將廟體移動到約40公尺處安座。

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