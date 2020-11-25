潮州說書人跨界舞台劇　11/28、29好戲上演...為老聚落注入新潮

▲潮州說書人跨界舞台劇11月28、29兩天上演 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

2020年屏東縣政府推動地方創生計畫，為潮州老聚落注入新潮味，以微型城市策展的概念，與在地青年夥伴打造「潮巢」地方品牌，邀集潮州地方人士、工藝職人、有為青年、藝文團體等，共同協力舉辦「潮巢」系列活動。

11/28、11/29首場周末，於潮州日式歷史建築文化園區將以兩場跨界舞台音樂劇「潮州說書人」打頭陣，邀請光鹽民俗藝術團、黃純純舞蹈教室、阿猴掌中班與Do樂坊等潮州在地知名藝術表演團隊跨界合作演出。

結合文史與現代音樂，以日治時期潮州產業-蠶仔會社為故事背景，講述一段發生潮州的時代愛情故事，成長背景各異的主人翁，在多元民族聚集的潮州相識相戀故事。

潮巢系列活動，除了11/28（六）-12/27（日），期間每周末於潮州日式歷史建築文化園區都有好玩的市集。12/5、6、12、13更推出期間限定「街廓冒險」集點活動，結合街頭表演、街區市集，邀請民眾深入小鎮角落展開冒險旅程，逛潮州、看表演，完成集點任務就能領取限量好禮。

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