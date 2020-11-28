屏東男專找太陽能種電場...盜200萬電纜　3犯量大載不動藏公墓

▲林姓男子鎖定屏東太陽光電廠種電電纜線行竊，被潮州警方等單位查獲 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

太陽能光電廠在屏東種電，傳出竊賊鎖定光電廠電纜線行竊，潮州警分局會同屏東縣政府刑警大隊、東港警分局等單位組成「護農專案」，26日逮獲林姓男子到案，查出他已涉3起光電廠電纜線失竊案，起出近千公尺電纜線，讓廠商損失約200萬元，警方訊後依加重竊罪嫌移送法辦。

▲▼起出電纜線、藏公墓內。

因應政府綠能政策，光電廠商紛紛在屏東設置太陽能光電場，潮州警分局於今年9月間獲報新埤鄉太陽能光電場區電纜線遭竊，會同刑大、東港警方組成護農專案小組積極偵辦。

經調閱監視系統等跡證，鎖定53歲林姓男子涉案，展開跟監作業，於26日清晨在屏東市復興南路將他逮獲，帶回調查。據悉，林嫌騎乘機車，專挑深夜時鎖定設置偏僻、人煙罕至且未設防竊設備的太陽能光電場區下手。

由於無法一次將所有竊取的電纜線載回，則先將部分竊取的電纜線於附近藏匿，再伺機載走，警方隨後在屏東縣萬丹鄉一處公墓內起出近千公尺電纜線，並已後犯案3次，訊後依加重竊盜罪嫌移送屏東地署檢偵辦。

分局長黃國源呼籲，太陽能光電設置處所多為偏僻郊區，若能再加裝紅外線監視器、感應照明設備及電子圍籬感應設備，亦或加設保全系統，均能有效降低竊案發生。另呼籲資源回收廠商勿回收來路不明的物品，也請民眾遇可疑人、事、物，立即撥打110報案電話報警，並提高警覺與危機意識，共同防範竊盜案件發生。

▲Her今天推出「日本ASHIYA賽馬臍帶白皙無瑕精華」5ml*2，原價2400元，特價499元