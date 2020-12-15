拜登獲多數選舉人票「入主白宮」　外交部：該有的禮數不會少

▲拜登14日獲得選舉人團認證當選後，在德拉瓦州發表演說。（圖／路透）

記者蘇晏男／台北報導

2020年美國總統大選選舉人團投票結果出爐，民主黨候選人拜登以306票勝過尋求連任的美總統川普232票。對此，外交部發言人歐江安15日表示，已注意到拜登勝選演說，未來將持續和拜登團隊深化台美關係，並透過適當管道祝賀拜登，「該有的禮數不會少」。

美國50洲及哥倫比亞特區選舉人團14日上午進行投票，在沒有任何選舉人跑票情況下，拜登以306票勝過川普的232票，成為下屆總統。根據美國憲政程序，國會預計明年1月6日完成選舉人計票，正式確認大選結果，並於1月20日舉行總統就職典禮。

對於美選舉人團確認拜登贏得大選，歐江安表示，已注意到拜登勝選演說，而總統蔡英文、外交部長吳釗燮11月8日已表達我方誠摯祝賀，駐美代表蕭美琴隨後也與準國務親布林肯（Antony Blinken）通話。

歐江安指出，在台美彼此對於民主、自由及人權有共同認知、共同信念的前提下，台灣議題在美國得到跨黨派支持及共識，我方未來也將持續和拜登團隊深化台美友好夥伴關係。

歐江安也強調，我方會透過適當方式及管道，表達對拜登的誠摯祝賀，「該有的禮數不會少」，會表達我方要積極深化台美關係的意願，及台灣有信心在各層面進一步獲得深化。

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