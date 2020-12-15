川普卸任前上演「最後的瘋狂」？　他點名美艦停泊台灣　

▲美國總統川普確定連任失敗。（圖／路透）

記者曾俊豪／綜合報導

美國民主黨候選人拜登確定入主白宮，對於接下來的政權交接期，上海東亞研究所副所長王海良指出，不能排除川普使出「最後的瘋狂」，像是透過美艦泊台等台海挑起武裝衝突，甚至川普或蓬佩奧突然造訪台灣等方式挑起台海戰火。

《中評社》報導，王海良在受訪時提到，拜登政府的台灣政策不會全盤照抄或複製川普對台政策，而是會有結構性和方式上的變化，「雖然民主黨與共和黨都要遏制中國，但兩黨並沒有達成如何遏制中國的共識，甚至在怎樣定位中國的問題上，拜登與川普明顯有所不同。」

他舉例，拜登及其外交團隊忌憚俄羅斯，一定要避免中俄軍事結盟，所以必須維持中美之間微妙的戰略關係，「這一戰略取向當然會影響拜登的對台政策，他可能會設法推動兩岸維持台海現狀，防止軍事危機。」

▲拜登正式獲得選舉人團認證當選。（圖／路透）

王海良分析，從拜登及其外交團隊特質看，理性平衡、循規蹈矩、善於合作是其顯著特征，拜登閱歷甚廣，富有外交經驗，也不乏中國經驗，對華認知和定位不會大謬。

而在這樣的前提下，他認為拜登政府對台政策有四大特點：第一，是避戰前提下繼續在台海博弈；第二，拜登深知政治上後退意味著決裂；第三，保持戰略模糊就是保留政策空間；第四，難以公開承諾軍事介入台海。

而在政權交接期，王海良認為，不能排除川普「最後的瘋狂」包括在台海生事，像是通過美艦泊台在台海挑起武裝衝突、川普或蓬佩奧突訪台灣等，「對此，中方應堅持主權原則，而不是考慮其政治背景與動機，該反擊就要反擊、該教訓必須教訓、該出手堅決出手。」