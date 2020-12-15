王美花：以法律規範標示萊劑　明顯有違反WTO疑慮

▲經濟部長王美花赴立法院備詢。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

行政院長蘇貞昌稱標示萊劑恐引來貿易報復，且會被認為是歧視，經濟部長王美花15日受訪時強調，政府以法律規範標示萊劑，明顯有違反WTO的疑慮，「台灣想加入CPTPP，但還沒加入自己就做了非常可能被認為違反的事，怎麼去說服人家讓我們加入？」

王美花表示，確實全世界沒有國家強制標示，針對很多人提到加拿大有標示，但其實加拿大也是採「自願式」標示，跟政府推的方向是一致的，民間若自願標示以更吸引消費者，那是民間的做法。

至於政府是否會鼓勵業者標示？王美花說「我們樂觀其成」。

王美花表示，如果政府以法律規範要標示，從專業判斷上，明顯有違反WTO的疑慮，「今天台灣想加入CPTPP等高標準的國際協定，你還沒加入，結果自己就做了非常可能被認為違反的事，怎麼去說服人家讓我們加入？不是很奇怪嗎？」

「台灣一方面想加入，但做法卻明顯違反WTO，這就是最重要的理由。」王美花強調，今天殘留量標準都訂出來了，全世界沒有一個國家強制規範要標示萊劑，如果台灣規定了，反而會變成世界唯一一國，那台灣怎樣去爭取加入CPTPP？

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